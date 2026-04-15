رئيس تنفيذي اليونسكو: 273 مليون طفل خارج المدرسة "صرخة" توجب التحرك

BIDIBIDI, YUMBE DISTRICT - FEBRUARY 23: South Sudanese refugees are given an induction at a local college where they will continue their education near the Bidbidi refugee camp on February 23, 2017 in Bidibidi, Uganda. The continuing flow of refugees from South Sudan is putting pressure on the many humanitarian partners and their capacity to cope with the crisis. The United Nations have said that more than 1.5 million asylum seekers have taken refuge in Uganda since civil war erupted in South Sudan in December 2013, with 100,00 entering in 2017 so far. Uganda continues to see a flow of between 1000 to 4000 people crossing the border every day. The Bidibidi settlement, one of many across the country, is home to around 274,000 people, making it the third largest refugee camp in the world. A famine has just been declared in South Sudan which is likely to lead to an increased flow of people seeking help into the North of the country. People fleeing recent clashes on the border of the Democratic Republic of Congo and Uganda between the M23 rebel group and the Uganda People's Defence Force (UPDF), has also led to a number of refugees entering into the South West of Uganda, though the numbers are unclear. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
أرشيفية - لاجئون من جنوب السودان يواصلون تعليمهم في مخيم بيديبيدي للاجئين في أوغندا (غيتي إيميجز)
Published On 15/4/2026

دعا رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ناصر بن حمد الحنزاب المجتمع الدولي إلى تجديد التعاون متعدد الأطراف، وتعزيز فعالية الأداء المؤسسي، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية المتفاقمة.

وأعرب الحنزاب في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة الـ224 للمجلس التنفيذي لليونسكو في مقر المنظمة عن قلقه البالغ إزاء التكلفة الإنسانية للأزمات الجارية في العديد من مناطق العالم، لا سيما معاناة المدنيين والأطفال، مؤكدا أهمية حماية الحق في التعليم في أوقات النزاع وعدم الاستقرار، في ظل ما كشفه التقرير العالمي لرصد التعليم من أن 273 مليون طفل وشاب لا يزالون خارج المدرسة على مستوى العالم، معتبرا أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نداء للتحرك.

وبحسب بيان صادر عن اليونسكو فقد ارتفع عدد الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدرسة للعام السابع على التوالي، ليصل إلى 273 مليون طفل وشاب. ويعزى السبب في ذلك إلى النمو السكاني والأزمات وتقلص الميزانيات.

ويعد هذا الاستنتاج الرئيسي الذي خلص إليه تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم لعام 2026، وهو مرجع عالمي لرصد حالة التعليم. يستبعد طفل واحد من بين كل ستة أطفال في سن الدراسة من التعليم على مستوى العالم، ولا يكمل سوى ثلثي الطلاب التعليم الثانوي.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن المجتمع الدولي يجتمع في لحظة مفصلية تتسم بعدم اليقين والإلحاح وتحولات عميقة، وسط تصاعد النزاعات، وتسارع أزمة المناخ، واتساع فجوات عدم المساواة، والتغير التكنولوجي السريع، وهي تحديات تتطلب أن تكون منظمة اليونسكو أكثر قوة واستجابة.

كما شدد على أن التعليم من أكثر القطاعات تضررا وقت الأزمات، وأدان الهجمات على المدارس والجامعات، مؤكدا ضرورة أن تظل المؤسسات التعليمية ملاذات للسلام والتعايش والفرص، مطالبا بأن تزود اليونسكو بالقدرات المالية والتقنية والبرامجية اللازمة للاستجابة بفعالية للتحديات العالمية الراهنة.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)
