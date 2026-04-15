ترمب: لا أفكر في تمديد الهدنة مع إيران والاتفاق "أفضل خيار"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يفكر في تمديد وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، معتبرا أن التوصل إلى اتفاق هو "الخيار الأفضل" في المرحلة الحالية، كما أكد أن الحرب "تقترب من نهايتها".

وفي تصريحات لمراسل شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال ترمب "لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار ولا أرى أن ذلك سيكون ضروريا، وستشهدون يومين مذهلين مقبلين".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التوصل إلى اتفاق يظل الخيار الأفضل من وجهة نظره "لأنه سيتيح لإيران إعادة البناء"، مشيرا إلى أن إيران تملك نظاما مختلفا الآن، وتابع "مهما كان الحال فقد أزحنا المتطرفين".

كما اعتبر ترمب أن الوضع العالمي كان سيتجه نحو مزيد من الفوضى لولا وجوده في المنصب، قائلا "لو لم أكن رئيسا للولايات المتحدة لتمزق العالم".

جولة مفاوضات ثانية

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "فوكس نيوز"، ذكر ترمب أن الحرب في إيران تقترب من نهايتها، قائلا "أعتقد أنها قريبة من النهاية. نعم، أراها قريبة جدا من الانتهاء".

وأوضح أنه في حال انسحبت الولايات المتحدة في الوقت الحالي، فإن إيران ستحتاج إلى فترة طويلة لإعادة بناء قدراتها، وقال: "إذا انسحبنا الآن فستحتاج إيران إلى 20 عاما لإعادة البناء، ولم ننته بعد. سنرى ما سيحدث"، مشيرا إلى اعتقاده بأن طهران حريصة على التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، ألمح ترمب في مقابلة هاتفية مع صحيفة "نيويورك بوست" إلى إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات في باكستان "خلال اليومين المقبلين"، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق.

وقال ترمب للصحيفة "ربما يحدث شيء خلال يومين"، معربا عن ميله للذهاب إلى باكستان لأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير "يقوم بعمل رائع" في المحادثات.

يذكر أن واشنطن وطهران كانتا قد أعلنتا في الثامن من أبريل/نيسان الجاري عن هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات تهدف إلى إنهاء المواجهة العسكرية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، لكن جولتها الأولى انتهت دون التوصل لاتفاق.