ترمب: الرئيس الصيني تعهد بالامتناع عن تسليح إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة، موضحا -في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس بثت اليوم الأربعاء- أنه تلقى تأكيدات شخصية بذلك من الرئيس شي جين بينغ.

ولم يذكر ترمب -في المقابلة المسجلة أمس الثلاثاء- متى تم تبادل الرسائل، لكنه كتب في منشور لاحق على منصته تروث سوشيال أنه "سيفتح مضيق هرمز بشكل دائم"، وأن الصين سعيدة للغاية بذلك.

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على ⁠أي دولة تزود إيران بالأسلحة.

وخلال المقابلة مع برنامج "مورنينغز ويذ ماريا" على قناة فوكس بيزنس، قال ترمب "كتبت له (الرئيس الصيني) رسالة أطلب منه فيها ألا يفعل ذلك، ورد برسالة يقول فيها إنه في الأساس لا يفعل ذلك".

وأضاف ترمب أنه لا يتوقع أن تؤثر التغيرات في سوق النفط ‌العالمية -بسبب الحرب على إيران والتغيرات في فنزويلا- على مسار اجتماعه المقرر مع شي الشهر المقبل.

وقال ترمب "إنه (الرئيس الصيني) شخص يحتاج إلى النفط. نحن لا نحتاج إليه".

"علاقتنا بالصين ممتازة"

وسُئل ترمب في المقابلة عن تقارير أفادت بأن الصين شنت مؤخرا هجوما إلكترونيا واسع النطاق على مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي). ولم يؤكد ترمب التقرير بشكل مباشر، لكنه قال "نحن نفعل ذلك بهم، وهم يفعلونه بنا".

وأضاف أن "الصين هي الصين. التعامل معهم ليس سهلا البتة، لكن علاقتنا بالصين ممتازة".

وفي منشور لاحق على منصة تروث سوشيال، قال الرئيس الأمريكي إن الصين وافقت على عدم تزويد إيران بالأسلحة، وإنه تلقى تأكيدات شخصية بذلك من الرئيس شي جين بينغ.

وأضاف "لقد وافقوا على عدم تزويد إيران بالأسلحة. سيُعانقني الرئيس شي بحرارة عندما أصل إلى هناك خلال أسابيع قليلة"، في إشارة إلى قمته المُقررة مع شي في بكين يومي 14 و15 مايو/أيار المقبل.

وأضفى النزاع في الشرق الأوسط بُعدا جديدا إلى التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلا. والصين مستورد رئيسي للنفط من إيران.

وكان من المقرر انعقاد قمة ترمب وشي في مارس/آذار، لكنها أُرجئت بسبب الحرب على إيران.

وبعد 45 يوما من إعلان الحرس ⁠الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، مما أدى فعليا إلى تعطيل نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ⁠لا يزال المرور عبر الممر المائي غير مضمون، ⁠حتى مع سريان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

واعتبرت الصين، أمس الثلاثاء، أن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية "خطير وغير مسؤول"، وتعهد شي أن تواصل بكين القيام بدور "بناء" من أجل السلام في الشرق الأوسط.