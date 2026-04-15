تحذير أممي جديد من تداعيات تجاهل الأزمة السودانية

حذرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوجين بيون، من تداعيات تجاهل المجتمع الدولي للأزمة السودانية التي دخلت عامها الرابع، واصفة إياها بـ "أكبر أزمة نزوح على وجه الأرض".

وأشارت بيون في مقابلة مع قناة الجزيرة إلى أن الحرب خلقت واقعاً مأساوياً يتمثل في آلاف الأطفال المشردين دون معيل، ومن انتشار العنف الممنهج ضد النساء، وضياع سنوات دراسية كاملة لجيل بأكمله.

وقالت إن 14 مليونا نزحوا داخل السودان وإن ملايين آخرين يعيشون داخل البلاد وفي دول مجاورة يعيشون أوضاعا سيئة، لافتة إلى وجود مشاكل متداخلة في مقدمتها العنف المتصاعد في العديد من المناطق ولاسيما دارفور وكردفان والنيل الأرق.

ولفتت المسؤولة الأممية إلى عمليات القصف المستمرة التي تجبر الناس على الفرار، فضلا عن غياب الاهتمام العالمي بالسودان بسبب قضايا أخرى أكثر استحواذا على اهتمام الدول.

وأكدت أن السودان يعيش أكبر أزمة نزوح في العالم، وأن السلام هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، خاصة أن العديد من السودانيين يرغبون في العودة لبلادهم وإعادة إعمارها، وفق المتحدثة التي قالت أن من عادوا واجهوا العديد من المصاعب بسبب الحرب.

ولا تزال النساء في السودان يعانين من العنف الجنسي والانتهاكات، وكذلك الأطفال الذين خسروا 3 سنوات من الدراسة أو من عبروا الحدود دون ذويهم الذين فقدوا في المعارك أو لم تعد أماكنهم معروفة، حسب بيون.

أهمية التمويل

وتحاول المنظمة دعم اللاجئين فور وصولهم إلى الدول المجاورة أو التي يصلون إليها -وفق بيون- التي قالت إن الدول المجاورة بحاجة لمساعدات كبيرة لأنها تعاني مشاكل اقتصادية.

وحتى داخل السودان، تحاول المفوضية دعم النازحين وتبدي استعدادها لتقديم العون في عملية إعادة البناء، لكن بيون قالت إن هذا لن يكون ممكنا دون دعم دولي.

وأمس الثلاثاء، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 11 ألف شخص على الأقل فُقدوا في السودان منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات، لافتة إلى "المعاناة النفسية العميقة والمستمرة" التي لحقت بالعائلات.

وذكرت اللجنة في بيان أن حوالي 80% من البنى التحتية الصحية في مناطق النزاع إما معطلة أو تعاني من نقص حاد في الموارد.

ويواجه أكثر من 19 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد مع اشتداد القتال في كردفان في الوسط وولاية النيل الأزرق في جنوب شرق البلاد، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

والاثنين الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن استيائها من تحوّل حرب السودان إلى "أزمة مهمَلة" في بلد "عالق في دوّامة فظاعات"، وذلك قُبيل الذكرى الثالثة للحرب التي تحل غدا الأربعاء.