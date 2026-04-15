قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى إلى الحرب وتؤكد على الحوار والتفاعل البناء مع مختلف الدول، مشددا على أن أي محاولة لفرض العدو إرادته أو دفع إيران إلى الاستسلام ستفشل.

وأضاف أن النظام الدولي يتصرف بازدواجية، إذ لا توجد أي مبررات لاستهداف المدنيين والنخب العلمية والأطفال في إيران وتدمير المدارس والمستشفيات.

وأضاف بزشكيان أن الهجوم على إيران نفذ من دون أي تفويض، متسائلا "ما هي الجريمة التي ارتكبناها لتبرر استهداف المدنيين؟".

وقال إنه لن تستطيع أي قوة إخضاع الأمة الإيرانية، موضحا "وحدة شعبنا وتضامنه غير المسبوقين أحبطا أهداف العدو الخبيثة ضد بلادنا، وعلى كل من تهمه مصلحة البلد أن يعمل على تعزيز الوحدة ودعم المصالح الوطنية".

وأكد الرئيس الإيراني أن روح التضحية بين الشعب والمسؤولين ستعزز قدرة بلاده الوطنية، وستمنع أي قوة من إخضاع الشعب الإيراني.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، بينهم مئات من الأطفال والنساء، ودمارا واسعا أصاب مواقع عسكرية ومنشآت مدنية، ثم أُعلن فجر الأربعاء الماضي وقف لإطلاق النار مدة أسبوعين.

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن المسؤولية عن تعثرها.