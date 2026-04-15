الجيش الأمريكي: مدمرات بصواريخ موجهة تحاصر الموانئ الإيرانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، إن الحصار الذي تنفذه الولايات المتحدة يشمل سفن جميع الدول التي تدخل السواحل والموانئ الإيرانية أو تغادرها، مشيرة إلى أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة من بين الأصول العسكرية المشاركة في حصار إيران.

وأضافت سنتكوم: "يتم فرض هذا الحصار بشكل محايد ضد سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر المناطق الساحلية أو الموانئ في إيران. عادة ما تضم المدمرة طاقماً يزيد عن 300 بحار، يتمتعون بتدريب عالٍ على تنفيذ العمليات البحرية الهجومية والدفاعية".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي سيُنفذ الحصار البحري لموانئ إيران في خليج عُمان، مشيرا إلى أن الإستراتيجية المعتمدة تقوم على مراقبة السفن منذ مغادرتها الموانئ الإيرانية، ثم اعتراضها وإجبارها على العودة.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن واشنطن نجحت في إيقاف حركة التجارة البحرية من وإلى إيران بالكامل خلال أقل من 36 ساعة، على حد وصفه.

منع 6 سفن

وأعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أنه نجح في منع 6 سفن من مغادرة موانئ إيرانية خلال الساعات الـ24 الأولى من فرض الحصار البحري.

وقالت سنتكوم إن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي وأكثر من 10 سفن حربية وعشرات الطائرات يشاركون في المهمة.

وأضافت في منشور على منصة إكس إنه "خلال الساعات الـ24 الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي، وامتثلت 6 سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت إلى موانئ إيرانية على خليج عُمان".