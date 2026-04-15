برلماني إيراني: الحصار غير فعال وسنرد على أي استهداف لناقلاتنا

قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني ملك شريعتي، الثلاثاء، إن مضيق هرمز كان مفتوحا، مشيرا إلى أن ما يجري الآن مرتبط بالأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف شريعتي، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن الإعلان الأمريكي عن فرض حصار على مضيق هرمز أمر "مضحك"، وأن واشنطن لا تملك القدرة على فرض سيطرة حقيقية عليه.

ووصف الحصار بأنه غير أخلاقي ويتعارض مع مصالح دول المنطقة، مشددا على أن إيران لا يمكنها الاعتماد على الوعود الأمريكية، وأن ما تقوم به واشنطن يخالف مصالح حتى حلفائها في الخليج.

وأوضح البرلماني الإيراني أن السفن الإيرانية، بما فيها ناقلات النفط، ما زالت تغادر المياه الإيرانية عبر مضيق هرمز نحو وجهاتها خصوصا الصين، دون أي مشكلات تُذكر.

وتابع أن الأخبار الرسمية تؤكد استمرار حركة التصدير بشكل طبيعي، نافيا صحة الادعاءات الأمريكية بمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو الخروج منها.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات تحتاج إلى إثبات، مؤكدا أن صورا وبيانات بحرية أظهرت خروج السفن الإيرانية من المضيق ودخولها بحر عُمان، وهو ما ينفي الرواية الأمريكية، بحسب تعبيره.

الرد بالمثل

وعن الهدف الأمريكي من الحصار ومنع إيران من بيع نفطها، شدَّد المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني على أن الولايات المتحدة لا تستطيع تنفيذ ذلك عمليا، وأن السفن الإيرانية قادرة على العبور وتأمين صادرات النفط لأشهر عدة.

وقال شريعتي إن هذه الخطوة الأمريكية لها أهداف داخلية، وتتعلق بإدارة الحرب أمام الرأي العام الأمريكي، مؤكدا أن بلاده لا يمكن حصارها اقتصاديا بشكل كامل، نظرا لامتلاكها حدودا برية واسعة تتيح لها بدائل مختلفة.

وأوضح أن إعلان الحصار أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 9 دولارات، محذرا من أن استمرار التوتر سيزيد من الضغوط على الأسواق العالمية.

وبشأن الوضع الميداني، قال إن القوات الأمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز، لكن القوات المسلحة الإيرانية حذرتها وأجبرتها على مغادرة المنطقة، مؤكدا أن إيران تراقب التحركات الأمريكية وتعرف مواقع مصالحها في المنطقة.

وشدَّد على أن أي استهداف للسفن الإيرانية سيُقابَل برد مباشر وحاسم، مؤكدا أن إيران ستهاجم المصالح الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت ناقلاتها لأي اعتداء، وأن الرد سيكون مماثلا أو أكبر، ولن تكون هناك حدود للرد إذا استُخدمت القوة ضدها.

وقال البرلماني الإيراني إن هذه السياسة أعلنتها سابقا القيادة الإيرانية والحرس الثوري، وأن إيران ليست قلقة من المواجهة إذا فُرضت عليها.

وبشأن الملف النووي، أكد أن إيران لن توافق أبدا على إخراج موادها النووية إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أنه "خط أحمر"، وأن هذا الحق مكفول لها ضمن الاتفاقيات الدولية مثل معاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف شريعتي أنه لا يوجد إعلان رسمي حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات، مؤكدا أن أي عودة للمحادثات مرهونة بقبول الولايات المتحدة بالشروط التي أعلنتها إيران، بما في ذلك تنفيذ التزاماتها السابقة.