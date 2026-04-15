إعلام إيراني: 3 ناقلات نفط كسرت الحصار الأمريكي في مضيق هرمز

أفادت وكالة أنباء فارس بأن 3 ناقلات نفط إيرانية تمكنت من عبور المياه الدولية ومضيق هرمز ووصلت إلى سواحل إيران، ولم تؤكد مصادر مستقلة هذا الأمر. وذلك موازاة مع رجوع سفينة إلى المضيق لعدم تمكنها من اختراق الحصار الأمريكي.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن ناقلتين عبرتا المضيق إحداهما مدرجة في العقوبات الأمريكية وتحمل مليوني برميل نفط.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ناقلة نفط إيرانية تحمل اسم "آليشيا" عبرت مضيق هرمز اليوم الأربعاء لتكون الناقلة الثالثة التي تُفشل الحصار الذي أعلنته الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة أنه "على الرغم من تهديدات الحصار البحري، تمكنت ناقلة النفط الإيرانية المدرجة على قوائم العقوبات "أليشيا" المحمّلة بالنفط الخام من عبور مضيق هرمز والممر المائي الخاضع لمراقبة إيران بين جزيرتي هرمز ولارك بنجاح".

من جهة أخرى، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر أنه لم تمر أي ناقلات إيرانية تحمل نفطا خاما للتصدير عبر المضيق منذ إعلان الولايات المتحدة فرض سيطرتها عليه.

وأظهرت البيانات أن ناقلة النفط الخام الضخمة "أليشيا" التي لها سجل في نقل النفط الإيراني منذ عام 2023، ستدخل الخليج عبر المضيق اليوم.

وأشارت بيانات كبلر إلى أن الناقلة الفارغة، التي يمكنها حمل مليوني برميل من النفط، تتجه إلى العراق لتحميل شحنة غدا الخميس.

سفن تعود أدراجها

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن بيانات شحن أن ناقلة النفط "ريتش ستاري" الخاضعة لعقوبات أمريكية عادت اليوم الأربعاء إلى مضيق هرمز عقب مغادرتها الخليج أمس، بعد أن فشلت في اختراق الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي ترسو في الموانئ الإيرانية.

وكانت الناقلة المملوكة للصين من بين ما لا يقل عن ثماني سفن عبرت الممر المائي أمس الثلاثاء، أول أيام الحصار الأمريكي.

وفُرضت عقوبات أمريكية على السفينة "ريتش ستاري" ومالكتها شركة "شنغهاي شوانرون ‌شيبينغ"، لتعاملهما مع إيران.

وتشير بيانات شركة كبلر إلى أن "ريتش ستاري" هي ناقلة متوسطة الحجم تحمل نحو 250 ألف برميل من الميثانول تم تحميلها في ميناء الحمرية في الإمارات.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة إكس "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي"، مضيفة أن ست سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة أمريكية أوقفت أمس ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة ميناء تشابهار الإيراني على خليج عمان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحصار يوم الأحد الماضي على السفن التي تتجه أو تغادر الموانئ الإيرانية بعد فشل محادثات السلام التي جرت في إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق.