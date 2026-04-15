الإمارات وإيران تبحثان خفض التصعيد في المنطقة

بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مسارات التهدئة في المنطقة، وذلك في ظل أجواء التوتر التي خلفتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد.

تواصل بعد تصعيد ميداني

ويُعد هذا التواصل الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، منذ بدء الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج في خضم الحرب بالمنطقة.

وفي ظل الهدنة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية الخميس الماضي خلو أجواء البلاد من أي تهديدات جوية.

وأشارت إلى أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، مع 537 صاروخا باليستيا، و26 صاروخا جوالا، و2256 طائرة مسيّرة متجهة إلى الدولة".

وأضافت أن إجمالي عدد القتلى 13 من عدة جنسيات، في حين بلغ عدد الإصابات 224 من جنسيات متعددة.