أمير قطر يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي التطورات الإقليمية والدولية

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الأربعاء في مكتبه بالديوان الأميري، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والوفد المرافق له.

وذكر الديوان الأميري أن اللقاء استعرض المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، في ضوء التصعيد المتواصل وتداعياته الإنسانية والأمنية.

وأضاف الديوان الأميري أن الجانبين تناولا تداعيات هذا التصعيد على الأمن الإقليمي، خاصة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مؤكدين أهمية الحفاظ على انسيابية إمدادات الطاقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في الممرات البحرية الحيوية.

وحول الشراكة القطرية الأوروبية، ذكر الديوان الأميري أن مباحثات الطرفين تناولت سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على دور دولة قطر شريكا موثوقا في دعم أمن الطاقة العالمي، بما في ذلك إمدادات الغاز الطبيعي المسال للأسواق الدولية.

كما تطرقت المباحثات أيضا آفاق توسيع مجالات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، لا سيما في قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار، بما يعزز المصالح المشتركة.

يأتي هذا اللقاء في سياق تحرك قطري مكثف في الأيام الماضية، بهدف معالجة الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز جهود التهدئة.

وفي هذا السياق، أجرى أمير قطر سلسلة من اللقاءات والاتصالات رفيعة المستوى، شملت اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير الدفاع التركي بيشار غولر.

كما تلقى أمير قطر اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى جانب اتصال آخر من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.