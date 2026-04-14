أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد وإصابة 14 فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، في وقت وصلت فيه خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 2400 خرق.

وذكرت وزارة الصحة في بيانها اليومي، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة 3 شهداء و11 مصابا، دون الإشارة إلى ملابسات سقوط الضحايا.

وبينت أن إجمالي ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق ارتفع إلى757 شهيدا، و2111 مصابا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و336 شهيدا و172 ألفا و213 مصابا.

2400 خرق إسرائيلي

في هذا السياق، رصد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتكاب إسرائيل 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال نصف عام من سريانه، تشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأكد في بيان له أن الاحتلال الإسرائيلي واصل، خلال نصف عام من دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وأضاف أن من بين هذه الخروقات 912 عملية إطلاق نار، و97 توغلا بريا داخل أحياء سكنية، و1109 عمليات قصف واستهداف، و273 عملية نسف.

99% من الضحايا مدنيون

وكشف المكتب الإعلامي أن إسرائيل قتلت خلال الفترة المذكورة 754 فلسطينيا، بينهم 312 من الأطفال والنساء والمسنين، وأن عدد المصابين بلغ 2100، بينهم 1096 من الأطفال والنساء والمسنين، مؤكدا أن نسبة المدنيين من الضحايا نحو 99 بالمئة.

وذكر أن إسرائيل اعتقلت منذ سريان الاتفاق 50 فلسطينيا، مشيرا إلى أن غالبية المصابين والمعتقلين تم استهدافهم داخل الأحياء السكنية، بعيدا عن مناطق سيطرة وانتشار الجيش الإسرائيلي وفق الاتفاق.

وبشأن دخول شاحنات المساعدات والشاحنات التجارية وصهاريج الوقود للقطاع، قال المكتب الحكومي إن إسرائيل لم تلتزم بالعدد المقرر، وسمحت بدخول 37 بالمئة فقط خلال نصف عام من الاتفاق.

وأفاد أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 41 ألفا و714 من أصل 110 آلاف و400 شاحنة، بمتوسط يومي بلغ 227 شاحنة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي 600 شاحنة من المساعدات والبضائع، و50 شاحنة وقود من سولار وبنزين وغاز طهي.

وبشكل يومي تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط مطالبات فلسطينية بإلزام الاحتلال بوقف النار والضغط عليه للإيفاء بما نص عليه الاتفاق.