هل فشل الحصار الأمريكي لموانئ إيران خلال ساعاته الأولى؟

بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فرض حصار على الموانئ الإيرانية، أثيرت تساؤلات عن مدى فعالية هذا القرار، في ظل استمرار عبور عدد من السفن عبر مضيق هرمز دون اعتراض فعلي.

ووفق تحليل عسكري قدمه العميد حسن جوني، فإن ما جرى ميدانيا خلال الساعات الأولى من الإعلان يشير إلى وجود "فجوة بين القرار المعلن والتطبيق الفعلي"، لافتا إلى أن بعض الناقلات والسفن واصلت عبورها في المنطقة دون تسجيل حوادث اعتراض تُذكر.

وأشار جوني إلى أن هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى اكتمال تنفيذ الحصار، أو احتمال وجود ترتيبات غير معلنة لتفادي الاحتكاك المباشر في البحر.

آليات الاعتراض البحري

وضمن الآليات الميدانية لفرض أي حصار بحري، أظهرت الخريطة التفاعلية أن القوات الأمريكية تعتمد على عدة مستويات من التدخل، تبدأ بالمراقبة البحرية وجمع المعلومات، مرورا بمرحلة الاقتراب من السفن المشتبه بها، وصولا إلى إصدار أوامر بالتوقف.

وفي حال عدم الامتثال، يمكن الانتقال إلى مرحلة "الاقتحام البحري"، حيث يتم صعود القوات إلى متن السفينة وتفتيشها، مع إمكانية احتجازها إذا ثبت خرقها للأنظمة أو العقوبات المفروضة.

وتعتمد هذه العمليات على قوة بحرية واسعة تشمل حاملات طائرات ومدمرات وسفن دعم، إضافة إلى استخدام المروحيات والصواريخ الموجهة في بعض حالات الردع أو المرافقة.

انتشار بحري واسع

وأشارت الخريطة التفاعلية إلى رصد تحركات عسكرية أمريكية لافتة في محيط بحر العرب، من بينها اقتراب حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" مع مدمرات إلى مسافة تقارب 200 كيلومتر من مدخل مضيق هرمز الشرقي، ما يعني أنها في تقع في مدى الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن.

كما تم رصد انتشار أوسع لعدة قطع بحرية أمريكية، في حين استمرت حركة الملاحة التجارية بشكل محدود، مع تسجيل عبور سفن في الاتجاهين دون اعتراض مباشر.

وفي سياق النقاش القانوني، أشار العميد حسن جوني إلى وجود تباين في تفسير قواعد قانون البحار، خصوصا في ما يتعلق بالمرور في المضايق الدولية، حيث يؤكد القانون الدولي على مبدأ "المرور العابر" الذي لا يجوز تعطيله بشكل كامل.

وفي المقابل، يطرح الجانب الإيراني مفهوم "المرور البريء" في بعض الحالات، ما يضيف مزيدا من التعقيد على إدارة حركة السفن في المنطقة.

ويرى الخبير العسكري أن ما يجري في الساعات الأولى من تنفيذ الحصار يعكس إشكالية في التطبيق، مرجحا وجود ترتيبات أو وساطات تهدف إلى تفادي التصعيد المباشر، وهو ما يفسر استمرار حركة العبور دون احتكاكات واسعة حتى الآن.

وبدأت البحرية الأمريكية، الاثنين، فرض قيود على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية، بما يشمل موانئ مطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، وهو ما وصفته إيران بأنه "قرصنة".