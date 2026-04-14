حصار هرمز.. تصعيد أمريكي واختراقات ملاحية وغضب صيني

أعلن الجيش الأمريكي -اليوم الثلاثاء- نجاحه في منع 6 سفن من مغادرة الموانئ الإيرانية خلال الـ24 ساعة الأولى من الحصار البحري المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن بيانات ملاحية أظهرت عبور سفينتين على الأقل من موانئ إيرانيةعبر مضيق هرمز أمس الاثنين، في وقت اعتبرت فيه الصين الحصار "عملا خطيرا وغير مسؤول".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي، و12 سفينة حربية، وعشرات الطائرات، يشاركون في الحصار على الموانئ الإيرانية.

وأضافت القيادة المركزية -في بيان لها- أنه "لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي خلال الـ24 ساعة الأولى، والتزمت 6 سفن تجارية بتوجيهات القوات الأمريكية بالعودة إلى أحد الموانئ الإيرانية على خليج عُمان".

وحسب بيان سنتكوم، فإن "الحصار يُفرض بشكل عادل على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان".

بيانات تتبع

ورغم تأكيد "سنتكوم" عدم تمكن أي سفينة من اختراق الحصار، فإن بيانات التتبع من شركة "كبلر" -المتخصصة في البيانات البحرية- أظهرت عبور سفينتين على الأقل من موانئ إيرانية عبر مضيق هرمز أمس الاثنين.

وبحسب البيانات، فقد كانت هاتان السفينتان من بين 4 سفن على الأقل مرتبطة بإيران، عبرت المضيق بعد دخول الحصار الذي فرضته واشنطن حيّز التنفيذ في الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش الاثنين.

وأعلنت الولايات المتحدة -أول أمس الأحد- أنها ستبدأ بتنفيذ حظر على حركة الملاحة إلى الموانئ الإيرانية في الخليج بدءا من أمس الاثنين، بعد فشل محادثات السلام في باكستان وتحميل واشنطن المسؤولية للجمهورية الإسلامية لرفضها التخلي عن طموحاتها النووية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن القوات الأمريكية قد تستهدف زوارق الحرس الثوري السريعة باستخدام طائرات مسيرة، مؤكدين عدم وجود خطط لإطلاق النار على أي ناقلات تغادر الموانئ الإيرانية.

وأوضح المسؤولون أن السفن المرتبطة بإيران التي يصادرها الجيش في إطار الحصار البحري سيتم نقلها إلى منطقة احتجاز في بحر العرب أو المحيط الهندي إلى حين تحديد موقع دائم لها.

استياء صيني

من جانبها، اعتبرت الصين أن محاولة الولايات المتحدة فرض حصار على مضيق هرمز، في ظل الحرب الجارية مع إسرائيل ضد إيران، تمثل "عملا خطيرا وغير مسؤول".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون -خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بكين- إلى أن الولايات المتحدة سرّعت انتشارها العسكري، وبدأت خطوات تهدف إلى فرض حصار يستهدف المضيق، رغم استمرار وقف إطلاق النار المؤقت بين الأطراف، محذرا من تداعيات ذلك على الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن فرض حصار من هذا النوع من شأنه تعميق حالة الاستقطاب، ورفع مستوى التوتر، وتقويض الهدنة الهشة، فضلا عن تعريض أمن الملاحة في المضيق للخطر.

ودعا المتحدث الصيني جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، ومواصلة المسار التفاوضي، واتخاذ خطوات عملية لضمان استئناف حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز في أقرب وقت.