من الأطلسي إلى هرمز.. لماذا تجنّبت حاملة الطائرات "جورج بوش" الطريق الأقصر؟

تشق حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" طريقها قبالة سواحل ناميبيا -في جنوب غرب أفريقيا على المحيط الأطلسي– لتنضمّ إلى حشد بحري متصاعد في بحر العرب، مع بدء تنفيذ الحصار البحري على مضيق هرمز، بحسب معهد البحرية الأمريكية.

وتجنّبت الحاملة "بوش" الإبحار عبر مضيق جبل طارق باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وهو المسار المعتاد والأقرب لحاملات الطائرات المنطلقة من الساحل الأمريكي الشرقي للوصول إلى الشرق الأوسط.

وترافق الحاملة قطع بحرية أخرى تشمل المدمرات "يو أس أس دونالد كوك" و"يو أس أس مايزون" و"يو أس أس روس"، وفق ما نقله معهد البحرية الأمريكية عن مسؤولين عسكريين.

ويسمح مسار الحاملة "بوش" -عبر الدوران على جنوب أفريقيا والتوجه نحو بحر العرب- بتجنب المرور من البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذين شهدا نشاطا مكثفا للحوثيين بهجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التي لها صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ولم تعبر أي حاملة طائرات أمريكية مضيق باب المندب منذ عبور "يو أس أس دوايت دي أيزنهاور" في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعدما شن الحوثيون هجماتهم آنذاك على سفن الشحن البحري في البحر الأحمر.

ويأتي عبور الحاملة بوش حول أفريقيا في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تنفيذ حصار على مضيق هرمز، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ردا على فشل المفاوضات في باكستان ورفض طهران قبول الشروط الأمريكية.

حشد بحري كبير

وعززت الولايات المتحدة وجودها البحري في بحر العرب، حيث يتمركز أسطول يتكون من حاملة الطائرات "يو أس أس أبراهام لينكولن"، والمدمرة "بيترسن"، والسفينة الهجومية البرمائية "يو أس أس تريبولي"، وسفينة إنزال الدبابات "يو أس أس راشمور".

وأفادت وكالة أسوشيتد برس -نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية- بأن الولايات المتحدة تنشر في الشرق الأوسط حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، إلى جانب 11 مدمرة، و3 سفن هجومية برمائية، إضافة إلى سفينة قتال ساحلي، في إطار تعزيز حضورها العسكري في المنطقة. وفي المقابل، نقلت الوكالة عن المسؤول ذاته تأكيده أنه لا توجد حاليا أي سفن حربية أمريكية داخل مياه الخليج.

ويرى مراقبون أن هذا الحشد البحري الأمريكي غير المسبوق في محيط مضيق هرمز وبحر العرب يعكس تصعيدا واضحا في أدوات الضغط على إيران، خصوصا في ظل بدء تنفيذ الحصار البحري بعد فشل جولة مفاوضات جرت بوساطة باكستانية في العاصمة إسلام آباد يوم 11 أبريل/نيسان الجاري. كما يأتي في ظل رفض إيران فتح مضيق هرمز منذ بدء الحرب عليها في 28 فبراير/شباط 2026.

وحاملة الطائرات الأمريكية "بوش" تحمل اسم الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، وتم تدشينها رسميا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2006. دخلت الخدمة رسميا في يناير/كانون الثاني 2009 بقاعدة نورفولك البحرية، ثم انضمت إلى أول مجموعة قتال حاملة، وخضعت لاحقا لفترة من الصيانة والتحديثات والتجارب التشغيلية، شملت اختبار أنظمة القتال وإطلاق صواريخ "سي سبارو" في المياه الأطلسية عام 2010.

ومنذ دخولها الخدمة، شاركت في عدة عمليات انتشار عسكرية كبرى في أوروبا والشرق الأوسط، وقدمت دعما لعمليات عسكرية في أفغانستان والعراق وسوريا.