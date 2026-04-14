من المحتمل أن تشارك 15 سفينة أمريكية عسكرية موجودة بالمنطقة في الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية بدءا من أمس الاثنين.

وكشفت شبكة "سي إن إن" -نقلا عن مسؤول أمريكي- أن البحرية الأمريكية لديها ما لا يقل عن 15 سفينة -من بينها حاملة طائرات و11 مدمرة- في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل السفن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، فيما انتقلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" التي شاركت في العمليات الأمريكية في الحرب على إيران إلى اليونان لإجراء إصلاحات الشهر الماضي، لكنها تعمل الآن في شرق المتوسط، بحسب "سي إن إن".

وترافق "يو إس إس جيرالد آر فورد" عدة مدمرات وسفن دعم أخرى، لكنها ستحتاج إلى عبور قناة السويس أو الخروج من البحر المتوسط والالتفاف حول أفريقيا، قبل أن تتمكن من المشاركة في الحصار.

وبالنسبة إلى المدمرات الأمريكية في المنطقة، فتشمل:

يو إس إس بينبريدج

يو إس إس توماس هودنر

يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور

يو إس إس ديلبرت دي. بلاك

يو إس إس جون فين

يو إس إس مايكل مورفي

يو إس إس ميتشر

يو إس إس بينكني

يو إس إس رافائيل بيرالتا

يو إس إس سبروانس

يو إس إس ميليوس

يو إس إس طرابلس

يو إس إس نيو أورليانز

يو إس إس راشمور

وكان الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية قد بدأ أمس الاثنين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان- أن هذا الحصار سيُطبق بشكل محايد على جميع السفن التابعة لمختلف الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والسواحل الإيرانية، بما في ذلك تلك الموجودة في الخليج العربي وخليج عُمان.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا -الأحد الماضي- انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق حاسم لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق.

وفجر الأربعاء 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي.