كم سفينة حربية نشرتها واشنطن لحصار إيران بحريا؟

SOUDA, GREECE - MARCH 23: The United Stated Navy aircraft carrier USS Gerald R. Ford arrives in Souda Bay on March 23, 2026 in Souda, Greece. The USS Gerald R. Ford is undergoing repairs at Naval Support Activity Souda Bay on the Greek island of Crete, following a fire that reportedly broke out in a laundry room on the aircraft carrier earlier this month, injuring some sailors and causing significant damage. The vessel has also had issues with its toilet system. Since departing Norfolk, Virginia on June 24 last year, the Ford has been deployed to the Mediterranean, Caribbean, and most recently the Red Sea as part of U.S. operations against Iran, and is currently on course to become the longest deployed carrier since the Vietnam War. (Photo by Carl Court/Getty Images)
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر. فورد" قد تشارك في الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على طهران (غيتي)
Published On 14/4/2026

من المحتمل أن تشارك 15 سفينة أمريكية عسكرية موجودة بالمنطقة في الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية بدءا من أمس الاثنين.

وكشفت شبكة "سي إن إن" -نقلا عن مسؤول أمريكي- أن البحرية الأمريكية لديها ما لا يقل عن 15 سفينة -من بينها حاملة طائرات و11 مدمرة- في منطقة الشرق الأوسط.

وتشمل السفن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، فيما انتقلت حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر. فورد" التي شاركت في العمليات الأمريكية في الحرب على إيران إلى اليونان لإجراء إصلاحات الشهر الماضي، لكنها تعمل الآن في شرق المتوسط، بحسب "سي إن إن".

وترافق "يو إس إس جيرالد آر فورد" عدة مدمرات وسفن دعم أخرى، لكنها ستحتاج إلى عبور قناة السويس أو الخروج من البحر المتوسط والالتفاف حول أفريقيا، قبل أن تتمكن من المشاركة في الحصار.

وبالنسبة إلى المدمرات الأمريكية في المنطقة، فتشمل:

  • يو إس إس بينبريدج
  • يو إس إس توماس هودنر
  • يو إس إس فرانك إي. بيترسن جونيور
  • يو إس إس ديلبرت دي. بلاك
  • يو إس إس جون فين
  • يو إس إس مايكل مورفي
  • يو إس إس ميتشر
  • يو إس إس بينكني
  • يو إس إس رافائيل بيرالتا
  • يو إس إس سبروانس
  • يو إس إس ميليوس
  • يو إس إس طرابلس
  • يو إس إس نيو أورليانز
  • يو إس إس راشمور
طائرة أمريكية تستعد للإقلاع من على سطح المدمرة "يو إس إس طرابلس" خلال الحرب على إيران (الفرنسية)

وكان الحصار البحري الأمريكي على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية قد بدأ أمس الاثنين.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان- أن هذا الحصار سيُطبق بشكل محايد على جميع السفن التابعة لمختلف الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والسواحل الإيرانية، بما في ذلك تلك الموجودة في الخليج العربي وخليج عُمان.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا -الأحد الماضي- انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق حاسم لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق.

وفجر الأربعاء 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي.

المصدر: سي إن إن + وكالة الأناضول
