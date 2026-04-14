قطر: نرفض كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، رفضها كل الادعاءات بشأن وجود اتفاق مع الإيرانيين، مؤكدة أن هجمات طهران على البلاد استمرت خلال الحرب وتوقفت مع وقف إطلاق النار.

وبيّن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في إحاطته الأسبوعية، أن الدوحة شددت منذ البداية على ضرورة وجود حل دائم لتثبيت وقف إطلاق النار.

وقال إن وقف إطلاق النار لا يعني وقف الحرب ولا حاجة لوسطاء جدد، لافتا إلى أن قطر تدعم وساطة باكستان وتنسق مع الأشقاء بالمنطقة كي يكون هناك موقف إقليمي موحد إزاء الأوضاع.

وتابع الأنصاري: "لا نقوم بدور وساطة لكن هناك تنسيق عال مع باكستان والولايات المتحدة والأشقاء"، مضيفا أن الدوحة تحترم خريطة الطريق التي وضعها الوسيط ولا شك أن المستقبل سيشهد دورا إقليميا.

ووفقا للأنصاري، فإنه عند إبرام اتفاق ينهي الحرب يحتاج الإقليم لجلوس أطرافه سويا ووضع حلول مستدامة، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي أثبت الحاجة لوجوده ونجاعته في التنسيق ومواجهة التحديات.

وشدد على أنه لا يمكن السيطرة على مضيق هرمز وإدارته من طرف معين ولا ينبغي استخدامه ورقة ضغط، مشيرا إلى أن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء منذ بداية الحرب وحتى وقف إطلاق النار.

وبشأن تقارير حول استهداف ناقلات قطرية، قال الانصاري "لا تقارير لدينا عن تعرض أي من الناقلات القطرية لأي اعتداء خلال الأيام الماضية".

تشديد قطري على ضرورة فتح الممرات البحرية

وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء.

وجرى خلال الاتصالين استعراض آخر التطورات في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وشدد رئيس الوزراء القطري على "ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة".

ونبه في هذا السياق إلى الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.