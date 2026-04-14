قُبيل الذكرى الثالثة للحرب.. الأمم المتحدة تندد بتحول السودان إلى "أزمة مهمَلة"

OURE CASSONI, CHAD - FEBRUARY 24: Recently arrived Sudanese refugees ride through the Oure Cassoni refugee camp on February 24, 2026 in Oure Cassoni, Chad. In April 2023 civil war erupted between the Sudanese Armed Forces (SAF) and the armed militia group Rapid Support Forces (RSF). The ongoing conflict has so far displaced around 14 million people across the region, triggering a widespread humanitarian crisis, as neighboring countries like Chad struggle to absorb refugees, while coping with populations already suffering high poverty rates and food insecurity. Chad has become Africa's largest host of refugees per capita, hosting a total 1.4 million refugees - more than 900,000 of which fled the conflict in Sudan. The most recent wave of arrivals from Sudan follows the RSF's offensive to capture the north Darfur city of El Fasher, where 6,000 people were reportedly killed by the RSF in the space of three days in October. A recent UN report has accused the RSF of atrocities that amount to war crimes and possible crimes against humanity. As many as 400,000 people have reportedly been killed since the conflict began. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
لاجئون سودانيون يصلون إلى تشاد (غيتي-أرشيف)
Published On 14/4/2026
آخر تحديث: 01:07 (توقيت مكة)

أعربت الأمم المتحدة عن استيائها من تحوّل حرب السودان إلى "أزمة مهمَلة" في بلد "عالق في دوّامة فظاعات"، وذلك قُبيل الذكرى الثالثة للحرب التي تحل غدا الأربعاء.

وقالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون "نحن فعلا في دوّامة في السودان، مع تكرار أعمال العنف الجنسي، وتكرار عمليات النزوح، وتكرار سقوط قتلى، ونظن أننا عالقون في دوّامة".

لماذا لم ينتفض العالم؟

وأضافت براون أن الأمم المتحدة تتحدث علنا عن الفظاعات في السودان على نحو متكرر، متسائلة "لماذا لم ينتفض العالم بشكل كافٍ للتحرّك؟ وما الذي ينبغي فعله أكثر لإيقاظ الضمائر ولفت الانتباه؟".

وذكّرت بحال سكّان الفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور– التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بمقتل 6 آلاف شخص على الأقلّ في الأيام الثلاثة الأولى من الهجوم على المدينة.

هجمات متواصلة وعدد الضحايا مجهول

لكن براون لفتت إلى أنه "لا يُعرف بعدُ العدد الفعلي للقتلى والمفقودين والمعتقلين"، منبّهة كذلك إلى الوضع في مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان التي تواجه "هجمات يومية"، ولم يعد يمكن لقوافل المساعدات التابعة للأمم المتحدة الوصول إليها.

وقالت براون "إنها كبرى الأزمات وأكثرها تعقيدا، ولا بد من التركيز على سبل إيجاد حلّ"، ومن "تمويل الحدّ الأدنى من الاحتياجات الأساسية" للسكان بانتظار تسوية.

ودعت إلى عدم اعتبار الحرب في السودان "أزمة منسية" بل "أزمة مهمَلة"، خصوصا بعدما لم يَلْقَ نداء لجمع تبرّعات بقيمة 2.9 مليار دولار -أطلقته الأمم المتحدة للسودان سنة 2026- سوى تمويل بنسبة 16%، في ظل تقلُّص المساعدات الإنمائية على الصعيد الدولي.

ملايين يعانون المجاعة

وأظهر تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية -أمس الاثنين- أن الملايين في السودان يعيشون على وجبة واحدة فقط في اليوم، في وقت تتفاقم فيه أزمة الغذاء في البلاد وتتزايد المخاوف من انتشارها.

وتسببت الحرب في انتشار الجوع ونزوح الملايين، وأدت إلى واحدة من الأزمات الإنسانية الكبرى في العالم.

وقال التقرير الصادر عن منظمة العمل ضد الجوع وهيئة كير الدولية ولجنة الإنقاذ الدولية ومنظمة ميرسي كور والمجلس النرويجي للاجئين: "في المنطقتين الأكثر نكبة بالصراع -شمال دارفور وجنوب كردفان- لا تتناول ملايين العائلات إلا وجبة واحدة في اليوم".

وأضاف التقرير "أنه في كثير من الأحيان، يمضون أياما كاملة من دون أي طعام"، مشيرا إلى أن ‌كثيرين لجؤوا إلى أكل أوراق الشجر وأعلاف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وأكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات
