فانس يؤازر ترمب في هجومه على البابا

انضم جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، الذي اعتنق الكاثوليكية، إلى الرئيس دونالد ترمب في انتقاد بابا الفاتيكان ليو الـ14 بعدما وجّه البابا دعوة قوية لإنهاء جميع الحروب، وحث الفاتيكان على "الالتزام بالمسائل الأخلاقية وترك رئيس الولايات المتحدة يلتزم بتوجيه السياسة العامة الأمريكية".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أذيعت أمس الاثنين، قال فانس "في بعض الحالات، يكون من الأفضل للفاتيكان أن يركز على المسائل الأخلاقية، كما يجب التركيز على المسائل التي تحدث داخل الكنيسة الكاثوليكية كما تعلم".

وتأتي تصريحات فانس بعد أن شن الرئيس الأمريكي ترمب هجوما حادا على ليو -وهو أول بابا للفاتيكان مولود في الولايات المتحدة- بعد عظة ألقاها يوم السبت الماضي، حث فيها رأس الكنيسة الكاثوليكية قادة العالم على وقف الأعمال العدائية والسعي إلى السلام.

جدير بالذكر أن ترمب شنّ هجوما على البابا ليو، مساء الأحد، قائلا إنه لا يعتقد أن الزعيم العالمي للكنيسة الكاثوليكية "يؤدي عمله بشكل جيد جدا"، ووصفه بأنه "شخص ليبرالي جدا"، كما ألمح إلى أنه يجب على البابا "التوقف عن مجاملة اليسار الراديكالي".

وأعرب أساقفة إيطاليون وأمريكيون عن دعمهم للبابا، وكذلك فعلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، المعروفة بقربها من ترمب، والتي وصفت تصريحات الرئيس الأمريكي بأنها "غير مقبولة".