غوتيريش: لا حل عسكريا للأزمة في الشرق الأوسط

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن حل الأزمة في الشرق الأوسط عبر الوسائل العسكرية، مشددا على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي واستئناف المفاوضات الجادة.

وقال غوتيريش، في تصريحات أدلى بها في مقرر الأمم المتحدة بنيويورك، إن الاتفاقات تتطلب إرادة سياسية وانخراطا مستمرا من جميع الأطراف، داعيا إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بالتوازي مع استمرار المحادثات.

وشدد على ضرورة احترام حقوق الملاحة الدولية، بما في ذلك في مضيق هرمز، من قبل جميع الأطراف، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال غوتيريش إن الوقت قد حان لضبط النفس وتحمل المسؤولية، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستدعي تغليب الدبلوماسية على التصعيد، والالتزام المتجدد بالقانون الدولي.

وفي ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد التوصل مؤخرا إلى هدنة لمدة أسبوعين تخللتها محادثات في إسلام آباد، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المؤشرات المتوفرة لدى المنظمة الدولية تفيد بوجود احتمال كبير لاستئناف المحادثات بين الطرفين.

أما بشأن الوضع في لبنان، فحذر من تداعيات التصعيد، وقال إن إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل يمنح الأخيرة ذريعة لشن عمليات واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن التوترات بين حزب الله وإسرائيل أسهمت مرارا في زعزعة استقرار الحكومة اللبنانية، لافتا إلى أن المحادثات بين الجانبين قد لا تحل جميع المشكلات، لكنها تمثل خطوة مهمة لتهيئة الظروف نحو التهدئة.

وانطلقت اليوم الثلاثاء في واشنطن محادثات إسرائيلية لبنانية برعاية أمريكية، في حين تتحدث تقارير عن احتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.