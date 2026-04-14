10 شهداء بنيران إسرائيلية في غزة

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بغارات واستهدافات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة.

وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في مجمع الشفاء الطبي بوصول جثامين 5 شهداء، بعد غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي السياق، ذكر شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين المارين أمام بركس (مبنى من الصفيح) قرب مفترق الدنف في مخيم الشاطئ.

وأضاف الشهود أن القصف الإسرائيلي تسبب بارتقاء شهداء وجرحى من العاملين داخل البركس ومن الجيران والمارة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة شرطة شرقي مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية للأناضول.

وقال شهود عيان إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا بشكل مباشر نحو مركبة تتبع مركز شرطة حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، أثناء سيرها في شارع النفق شرقي المدينة.

وأوضح الشهود أن الغارة أسفرت عن استشهاد جميع من كانوا بداخل المركبة التي اشتعلت فيها النيران، وإصابة عدد من المارة.

كما استشهد فتى برصاص إسرائيلي في الرأس أثناء وجوده داخل مخيم يؤوي نازحين في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ ومنشآت داخل نطاق انتشاره شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأشار شهود العيان إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرارا المناطق الشرقية لمدينة غزة خاصة في حيي التفاح والشجاعية، تزامنا مع إطلاق نار من الطائرات المروحية.

وجنوبي القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مرارا جنوب شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار من الطائرات المروحية، كما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيرانها تجاه ساحل مدينتي خان يونس ورفح، وفقا للشهود.

نصف عام على اتفاق وقف إطلاق النار

يشار إلى أنه قد مضى نصف عام على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غير أن إسرائيل لا تزال تواصل خروقاتها، سواء على الصعيد الميداني بالقصف شبه اليومي، أو حتى بالتنصل من البنود المتعلقة بالجانب الإنساني والمساعدات وإعادة الإعمار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع في القطاع.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025 -الذي جاء بعد عامين من حرب إبادة جماعية– وأسفرت الخروقات عن استشهاد 760 فلسطينيا وإصابة 2111 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق للاتفاق، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.