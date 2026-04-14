10 شهداء بنيران إسرائيلية في غزة

EDITORS NOTE: Graphic content / TOPSHOT - A relative holds the hand of three-year-old Yahya al-Malahi, who was killed in an Israeli strike ahead of her funeral in Gaza City on April 14, 2026.
760 شهيدا في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 (الفرنسية)
Published On 14/4/2026

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بغارات واستهدافات إسرائيلية في أنحاء متفرقة من مدينة غزة.

وفي أحدث التطورات، أفاد مصدر في مجمع الشفاء الطبي بوصول جثامين 5 شهداء، بعد غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي السياق، ذكر شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين المارين أمام بركس (مبنى من الصفيح) قرب مفترق الدنف في مخيم الشاطئ.

وأضاف الشهود أن القصف الإسرائيلي تسبب بارتقاء شهداء وجرحى من العاملين داخل البركس ومن الجيران والمارة.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأُصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة شرطة شرقي مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية للأناضول.

وقال شهود عيان إن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخا بشكل مباشر نحو مركبة تتبع مركز شرطة حيي الدرج والتفاح شرق مدينة غزة، أثناء سيرها في شارع النفق شرقي المدينة.

وأوضح الشهود أن الغارة أسفرت عن استشهاد جميع من كانوا بداخل المركبة التي اشتعلت فيها النيران، وإصابة عدد من المارة.

كما استشهد فتى برصاص إسرائيلي في الرأس أثناء وجوده داخل مخيم يؤوي نازحين في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع.

إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف لمبانٍ ومنشآت داخل نطاق انتشاره شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة. وأشار شهود العيان إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مرارا المناطق الشرقية لمدينة غزة خاصة في حيي التفاح والشجاعية، تزامنا مع إطلاق نار من الطائرات المروحية.

وجنوبي القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مرارا جنوب شرقي مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق نار من الطائرات المروحية، كما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيرانها تجاه ساحل مدينتي خان يونس ورفح، وفقا للشهود.

Palestinians inspect the damage after an Israeli strike targeted a police vehicle in Gaza City, according to medics, in Gaza City, April 14, 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
آثار القصف الإسرائيلي على مركبة شرطة شرقي مدينة غزة (رويترز)

نصف عام على اتفاق وقف إطلاق النار

يشار إلى أنه قد مضى نصف عام على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، غير أن إسرائيل لا تزال تواصل خروقاتها، سواء على الصعيد الميداني بالقصف شبه اليومي، أو حتى بالتنصل من البنود المتعلقة بالجانب الإنساني والمساعدات وإعادة الإعمار، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع في القطاع.

وتواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2025 -الذي جاء بعد عامين من حرب إبادة جماعية– وأسفرت الخروقات عن استشهاد 760 فلسطينيا وإصابة 2111 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق للاتفاق، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

المصدر: الجزيرة + الأناضول
