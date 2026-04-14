إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل، التي تشمل تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا، في ظل استمرار النزاعات في الشرق الأوسط، وفق ما نقلته وكالات أنباء.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، على هامش فعالية في فيرونا، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إنه "نظرا للوضع الراهن، قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل".

ووفق الوكالة، فقد وجه وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو رسالة إلى نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإبلاغه بقرار تعليق مذكرة التفاهم بين إيطاليا وإسرائيل، التي دخلت حيّز التنفيذ في 13 أبريل/نيسان 2016.

وتنص المذكرة -بحسب الوكالة- على وضع إطار للتعاون في قطاع الدفاع، يشمل تبادل المواد العسكرية وأبحاث التكنولوجيا بين القوات المسلحة في البلدين، كما تُجدد تلقائيا كل 5 سنوات.

توتر العلاقات بين إيطاليا وإسرائيل

وتوترت العلاقات بين إيطاليا وإسرائيل مؤخرا على خلفية إطلاق الجيش الإسرائيلي نيرانا تحذيرية على قوافل تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والتي تضم جنودا إيطاليين، وذلك في حوادث وقعت يومي 8 و12 أبريل/نيسان الجاري.

وفي أعقاب الحادثة، أمر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نائب رئيسة الوزراء باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما جوناثان بيلد إلى وزارة الخارجية.

كما أثارت تصريحات تاياني في أثناء زيارته إلى بيروت، والتي أكد فيها تضامن بلاده مع لبنان في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين، غضب الجانب الإسرائيلي، الذي استدعى بدوره السفير الإيطالي في تل أبيب لوكا فيراري أمس الاثنين.

وكانت ميلوني قد أكدت في تصريح سابق اليوم على أهمية مواصلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والسعي أيضا لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت ميلوني للصحفيين إنه "من الضروري مواصلة العمل لدفع مفاوضات السلام قدما، وبذل كل الجهد الممكن لتحقيق الاستقرار وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أساسا بالنسبة لنا ليس فقط من أجل إمدادات الوقود بل والأسمدة".