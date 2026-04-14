مسيّرة مفخخة تضرب نهاريا من لبنان وحزب الله يستهدف تجمعا للاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط مسيّرات وصواريخ أُطلقت من لبنان في وسط مدينة نهاريا، ما أسفر عن أضرار مادية، فيما أعلن حزب الله استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي بقذائف المدفعية في بلدة القوزح جنوبي لبنان.

من جانبه، قال مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير قانون النهر في قضاء صور جنوبي لبنان، كما شنت إسرائيل غارة على بلدة برج قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

في حين، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في معالوت ترشيحا وشوميرا ومناطق عدة في شمال إسرائيل، إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان.