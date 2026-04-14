رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزيري الخارجية السعودي والأردني آخر تطورات المنطقة

تلقى وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، جرى خلاله استعراض آخر تطورات المنطقة.

وتحدث الطرفان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وضرورة تثبيته بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويُفضي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم.

كما شدد رئيس الوزراء القطري على "ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة"، ونبه في هذا السياق إلى الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية رئيس مجلس الوزراء القطري اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، جرى خلاله استعراض آخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الاتصال على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يتيح معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، والتوصل إلى اتفاق نهائي يحقق السلام الدائم.