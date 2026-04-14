عاجل| رئيس الوزراء يتلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي بحثا فيه آخر تطورات المنطقة
Published On 14/4/2026
الخارجية القطرية:
- رئيس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من وزير الخارجية السعودي بحثا فيه آخر تطورات المنطقة.
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية السعودي بحثا وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وضرورة تثبيته.
- رئيس الوزراء ووزير الخارجية السعودي أكدا ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد ومعالجة جذور الأزمة.
- رئيس الوزراء تلقى اتصالا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني استعرض تطورات المنطقة.
- رئيس الوزراء أعرب في الاتصال مع وزير خارجية الأردن عن ضرورة تجاوب كل الأطراف مع جهود الوساطة.
- رئيس الوزراء أكد ضرورة فتح الممرات البحرية وحرية الملاحة وعدم استخدامها ورقة ضغط أو مساومة.
المصدر: الجزيرة