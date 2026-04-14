صور فضائية تكشف أضرارا واسعة في منشأتين نووية وصناعية قرب طهران

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطتها شركة إيرباص -بتاريخ 10 أبريل/نيسان الجاري- أضرارا واسعة في منشأتين إيرانيتين حسّاستين، إحداهما منشأة "لشكر آباد" المرتبطة بتخصيب اليورانيوم بالليزر، والأخرى مجمع للصناعات الجوية غرب طهران قرب مطار مهرآباد.

وبحسب تحليل المقارنة البصرية بين الصور المرجعية السابقة وصور ما بعد الضربات، تضرر عدد من المباني الرئيسية داخل منشأة لشكر آباد، مع انتشار واضح للحطام في محيطها، مما يشير إلى أن الاستهداف أصاب قلب المنطقة التشغيلية داخل الموقع.

ورغم غياب بيانات رسمية تفصيلية حول حجم الخسائر البشرية أو التقنية، فإن مؤشرات الضرر في الصور تؤكد أن الضربات ركزت بشكل مباشر على البنية التشغيلية الأساسية داخل المجمع، وهو ما يمنح الهجوم بعدا يتجاوز الضرر المادي المباشر.

وتكتسب منشأة لشكر آباد أهمية خاصة ضمن الملف النووي الإيراني، إذ سبق أن وصفها معهد العلوم والأمن الدولي بأنها موقع لأنشطة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم بالليزر حتى عام 2003، كما سعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقا إلى زيارته والحصول على معلومات إضافية حول طبيعة الأنشطة المرتبطة به.

وفي السياق ذاته، أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة أضرارا واسعة داخل مجمع للصناعات الجوية يقع غرب طهران قرب مطار مهرآباد، ضمن شريط صناعي يمتد جنوب طريق كرج الخاص.

وتكشف البيانات أن الموقع يرتبط بعدة منشآت تابعة لقطاع الصناعات الجوية الإيرانية، من بينها شركة "فجر" لصناعة الطيران والمواد المركبة، و"صناعات القدس الجوية"، إضافة إلى مرافق إدارية وبحثية مرتبطة بمنظمة الصناعات الجوية الإيرانية التابعة لوزارة الدفاع.

إعلان

وبحسب التحليل البصري، امتدت الأضرار عبر أكثر من قطاع داخل المجمع الصناعي، مع رصد تسعة مواقع رئيسية على الأقل تحمل مؤشرات تدمير متفاوتة، تشمل مباني صناعية كبيرة ومنشآت أصغر، إضافة إلى تغيرات واضحة في أسطح عدد من المباني الطولية المتجاورة في الجهة الشرقية.

وتتسق هذه المؤشرات مع مشاهد مصورة وتقارير ميدانية ظهرت خلال الأسابيع الماضية، وأظهرت حرائق وأعمدة دخان في محيط مهرآباد، بينها مقاطع بثتها رويترز في 7 مارس/آذار.

كما أعلنت إسرائيل في 29 و31 مارس/آذار تنفيذ ضربات استهدفت منشآت مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، قبل أن تشير تقارير لاحقة إلى أن ضربات 6 أبريل/نيسان استهدفت أصولا جوية ومنشآت داخل مطارات طهران، بينها مهرآباد.

وتعكس هذه الضربات -وفق المعطيات المتاحة- توجها لاستهداف عقد صناعية وتقنية حساسة، تمتد من البنية النووية ذات الطابع المتقدم إلى منظومات التصنيع العسكري المرتبطة بالطيران والطائرات المسيّرة، مما يشير إلى نمط عملياتي يركز على تقويض القدرات التقنية الحيوية داخل إيران.