صور أقمار صناعية ترصد أضرارا في مقر قيادة الشرطة بمحافظة أصفهان

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة، ملتقطة بتاريخ 10 أبريل/نيسان الجاري، إصابة مقر قيادة قوى الأمن الداخلي (الشرطة) في محافظة أصفهان وسط إيران بضربة جوية مركزة، أسفرت عن أضرار واضحة في مرافق المجمع الأمني.

ويكشف تحليل الصور عن إصابات مباشرة لعدة منشآت تابعة للقيادة العامة للشرطة، إلى جانب رصد آثار دمار في الساحات الداخلية والمرافق الخدمية في المقر.

وسبق أن رصدت الوحدة نمطا متكررا من الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي لمقار شرطية في عدة محافظات إيرانية، من أبرزها استهداف مقر الشرطة الدبلوماسية في ساحة فردوسي وسط طهران في أوائل مارس/آذار الماضي، وهي الجهة المعنية بحماية السفارات والمقار الدبلوماسية.

كما استهدفت غارات سابقة مبنى مقر شرطة جمهورية إيران في العاصمة طهران، ضمن سياق التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبين إيران.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية واسعة استهدفت مستودع ذخيرة كبيرا في مدينة أصفهان، وأوضح المسؤول أن الغارة استخدمت "كميات كبيرة من الذخائر الخارقة للدروع".