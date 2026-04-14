روسيا توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بسبب الهجوم على مفاعل بوشهر

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر، أن روسيا وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، على خلفية الهجمات التي استهدفت مفاعل بوشهر النووي في إيران.

وحذّرت روسيا من أن هذه العمليات قد تعرّض العاملين الروس في الموقع لخطر مباشر.

ووفقا للمصادر، شددت موسكو على أن أي استهداف للمنشأة يهدد سلامة طواقمها، في ظل تصاعد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني والمنشآت الحساسة داخل البلاد.

وأمس الاثنين، نقلت وكالة رويترز عن شركة "روساتوم" أن روسيا أتمت الموجة الأخيرة من إجلاء موظفي محطة بوشهر النووية في إيران.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتعرض المنشآت النووية الإيرانية لقصف جوي متكرر على غرار محطة بوشهر ومفاعل آراك للماء الثقيل، إضافة إلى مصنع لمعالجة اليورانيوم في محافظة يزد.

ويقع مفاعل بوشهر النووي جنوب إيران في مدينة بوشهر على ضفة الخليج، وهو أول منشأة نووية في إيران وأطول مشروع نووي في التاريخ الحديث، إذ استغرق إنشاؤه نحو 35 عاما من التخطيط إلى التشغيل.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية رافائيل غروسي حذّر من أن إلحاق الضرر بمحطة بوشهر النووية "قد يؤدي إلى حادث إشعاعي كبير يؤثر على منطقة واسعة في إيران وخارجها".