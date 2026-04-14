دون مشاركة أمريكية.. خطة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد الحرب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أوروبيين، أن دولا أوروبية تعمل على إعداد خطة -لما بعد الحرب- تهدف إلى تشكيل ائتلاف واسع من الدول من دون مشاركة الولايات المتحدة للمساهمة في استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وحسب التقرير، فإن السفن الأوروبية المشاركة في مهمة تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز لن تكون تحت قيادة أمريكية.

وتهدف الخطة الأوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بالأساس إلى طمأنة شركات الشحن ومنحها الثقة لاستخدام المضيق بعد انتهاء القتال، وهو أمر يتوقع أن يستغرق وقتا، وفقا للصحيفة.

أهداف اقتصادية وأمنية

ونقل التقرير عن مسؤول ألماني رفيع أنه "من المرجح أن تنضم" بلاده إلى هذه المبادرة، في حين أبدى مسؤولون من بريطانيا وفرنسا تحركات دبلوماسية أوسع، شملت توجيه دعوات إلى الصين والهند للمشاركة في اجتماع سيعُقد في باريس لبحث أمن المضيق، مع عدم وضوح موقف بكين ونيودلهي من المشاركة.

كما أشار دبلوماسيون فرنسيون -وفق وول ستريت جورنال- إلى أن أي مشاركة أمريكية مباشرة في العملية قد تقلل من قبولها لدى طهران، في حين حذّر مسؤولون بريطانيون من أن استبعاد واشنطن قد يثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما قد يحد من نطاق المبادرة المقترحة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد حذرت، أمس الاثنين، من الآثار السلبية الكبيرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية.

وقالت إن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون شاملا ويعالج "المخاوف المرتبطة ببرنامج إيران النووي وعرقلة الملاحة عبر المضيق".