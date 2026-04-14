154 مصابا في 5 أيام.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي في جنوب لبنان، وهو أول قتيل منذ دخول الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ.

وقال جيش الاحتلال في بيان، مساء الاثنين: "سقط الرقيب الأول إيال أورييل بيانكو البالغ 30 عاما، المنحدر من كتسرين، وهو سائق مركبة إطفاء في اللواء 188، خلال معركة في جنوب لبنان".

وأفاد جيش الاحتلال بإصابة 3 آخرين في معارك بجنوب لبنان، مشيرا إلى إصابة 154 ضابطا وجنديا في هذه المعارك منذ الخميس الماضي.

وأوضح أن 34 ضابطا وجنديا أُصيبوا بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان، في حين أصيب 78 آخرين بجراح متوسطة.

من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن تقديرات القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ترى أن الموقف أقرب إلى العودة إلى القتال منه إلى الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

مسيّرات بصرية

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن "حزب الله" أطلق أمس الاثنين، ما لا يقل عن 40 طائرة مسيّرة نحو شمالي إسرائيل أحدثت أضرارا كبيرة، من بينها مسيّرة -أُطلقت للمرة الأولى- مزودة بنظام بصري يصعّب رصدها، سقطت في مستوطنة "كريات شمونة".

وتحدثت عن اعتراض عدد قليل من المسيّرات، وسقوط الباقي مخلفا أضرارا كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت الهيئة أن المسيّرة الجديدة التي سقطت في "كريات شمونة" تُعد من الوسائل الجوية المتقدمة، وهي محصّنة ضد الحرب الإلكترونية ويصعب رصدها وإيقافها، كما أنها قادرة على المناورة داخل المباني، وتستطيع حمل 5 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، والوصول إلى مدى عشرات الكيلومترات.

وفي السياق، ذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي، أن حزب الله بدأ في الفترة الأخيرة استخدام طائرات مسيرة من طراز "FPV"، لاستهداف الدبابات وناقلات الجند الإسرائيلية المدرعة في جنوب لبنان.

وأضاف الموقع آنذاك: "تُظهر المقاطع المصوّرة (التي يبثها حزب الله) طائرات مسيّرة انتحارية تناور في الجو بسرعة عالية وتصطدم بمركبات مدرّعة أو حتى بالجنود، على عكس طائرات المراقبة والاستطلاع".

وذكر أن تشغيل هذه الطائرات الهجومية يتطلب مهارة عالية، ويستلزم من المشغّل ارتداء خوذة أو نظارات خاصة تنقل له ما تلتقطه كاميرا الطائرة المسيّرة.

عدوان إسرائيلي مستمر

يأتي ذلك في ظل ردود حزب الله على العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومنذ ذلك التاريخ، أعلنت إسرائيل مقتل 12 عسكريا وإصابة العشرات في جنوب لبنان.

وقد خلّفت هذه الحرب في لبنان 2055 قتيلا و6588 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وبعض آخر منذ الحرب السابقة التي جرت بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.