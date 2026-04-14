"تفقدون هويتكم".. نتنياهو يهاجم أوروبا وميرتس يدعوه إلى السلام

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوروبا ومواقفها الأخيرة تجاه إسرائيل، بينما حثه المستشار الألماني فريدريش ميرتس على وقف القتال في لبنان، ودعاه إلى الامتناع عن ضم الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتنياهو في أثناء حضوره مراسم إحياء ذكرى "الهولوكست" أمس الاثنين: "إننا ندافع اليوم عن أوروبا التي تشهد ضعفا أخلاقيا عميقا".

وأضاف أن أوروبا "نسيت التفريق بين الخير والشر"، ورأى أنها "تفقد قدرتها على الدفاع عن هويتها وقيمها، ومسؤوليتها في حماية الحضارة ضد البربرية".

واعتبر نتنياهو أن إسرائيل -التي شنت مع الولايات المتحدة حربا على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي- "تدافع عن أوروبا والعالم" بالتعاون مع واشنطن.

من جانبه، حث المستشار الألماني ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي على إنهاء القتال في جنوب لبنان، والانخراط في محادثات سلام مع الحكومة اللبنانية، وفق ما أفاد به متحدّث رسمي.

وأعرب ميرتس -في اتصال هاتفي مع نتنياهو وفق بيان للمتحدث باسم الحكومة الألمانية- عن "قلق بالغ" بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب البيان، شدد المستشار الألماني على وجوب "ألا يكون هناك ضم فعلي -ولو كان جزئيا- للضفة الغربية".

وتشن إسرائيل هجوما على لبنان مستهدفة ما تقول إنها مواقع لحزب الله، وأسفرت هجماتها عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

ويأتي التصعيد في لبنان على خلفية الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، التي توقفت بعد إعلان وقف إطلاق النار -بوساطة باكستانية- فجر الأربعاء ولمدة أسبوعين، تمهيدا لمفاوضات هدفها إنهاء الحرب.