تدريبات عسكرية أمريكية تجمع فرقاء ليبيا

شاركت قوات من الحكومتين الليبيتين المتمركزتين في شرق البلاد وغربها في تدريبات للقوات الخاصة الأمريكية بمدينة سرت وسط البلاد اليوم الثلاثاء، وذلك في أول حدث عسكري مشترك من نوعه يضم الخصمين السابقين في البلاد.

وانطلقت تدريبات العمليات الخاصة "فلينتلوك"، التي تجريها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، في سرت بمشاركة قوات من الجيش الوطني الليبي، وقوات حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها والمعترف بها من الأمم المتحدة.

وفي كلمة له، قال صدام حفتر -نائب قائد الجيش الوطني الليبي ونجل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر– إن التدريبات تؤكد "مكانة ليبيا كشريك موثوق في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا -في بيان- إن قوات من أكثر من 30 دولة ستشارك في التدريبات التي ستجرى أيضا ‌في ساحل العاج في وقت لاحق هذا الشهر.

وأشار البيان إلى أن إيطاليا أدت دورا مهما في الإعداد لتدريبات "فلينتلوك" وتنفيذها ‌في ‌ليبيا، وأن التدريبات تشكل "خطوة تاريخية" وتدعم "التطور المستمر للجيش الليبي الموحد".

وتعيش ليبيا في حالة انقسام منذ عام 2014 عندما اندلعت الحرب في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت عام 2011 بالزعيم الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

وبلغ الصراع ذروته بين عامي 2019 و2020 عندما حاول الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتراجعت حدة التوتر إلى حد كبير منذ ذلك الحين، واتفق الجانبان الأسبوع الماضي على أول ميزانية موحدة منذ أكثر من عقد لتحديد كيفية إنفاق مليارات الدولارات من عوائد النفط التي تجنيها البلاد كل عام.