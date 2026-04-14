بينهم نبيل العوضي.. الكويت تسحب الجنسية من 2182 شخصا

قررت الكويت سحب جنسيتها من 2182 شخصا وممن اكتسبوها منهم بطريق التبعية، ومن بينهم الداعية الإسلامي المشهور نبيل العوضي.

وأفادت الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم)، أمس الاثنين، بأن 3 مراسيم أميرية صدرت تقضي بسحب الجنسية من 2182 شخصا ومن الأشخاص الذين اكتسبوها منهم بطريق التبعية من زوجات وأبناء.

وشملت القائمة أسماء معروفة، بينها الداعية نبيل العوضي، الذي سُحبت جنسيته سابقا، ثم أعيدت إليه.

وفي تعليقه على القرار، كتب العوضي في تغريدة عبر منصة "إكس "الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

والعوضي وُلد لعائلة من فئة البدون في الكويت، وتم منحه الجنسية في عام 1998.

وفي 2014 أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بحسب الجنسية من 10 أشخاص بينهم العوضي، ثم أعادتها الحكومة إليه في 2018.

وهذا ليس القرار الأول الذي تتخذه الكويت في إطار مراجعة قرارات الحاصلين على الجنسية بالبلاد.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، بدأت السلطات الكويتية حملة تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، بما في ذلك تلك التي تعود إلى عقود ماضية.

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فهد يوسف سعود الصباح، قد قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن من سُحبت جنسيته سيتمتع بكل المزايا السابقة حينما كان يحمل الجنسية الكويتية.