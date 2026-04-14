رئيس وزراء إسبانيا: من الصعب إيجاد بديل للصين لإنهاء حرب إيران

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه من الصعب إيجاد أطراف أخرى غير الصين قادرة على لعب مثل هذا الدور الدبلوماسي المحوري لإنهاء حرب إيران.

وأشار سانشيز -الذي يزور بكين- إلى أن القانون الدولي يتعرض لانتهاك صارخ من جانب دولة واحدة هي إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

بدروه تعهد الرئيس شي جين بينغ بأن تؤدي بلاده "دورا بناء" في تعزيز محادثات السلام في الشرق الأوسط، مشددا على موقف بكين المبدئي الداعي لتعزيز السلام والحث على الحوار.

ووضع شي خلال لقائه في بكين ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مقترحا من أربع نقاط لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ودعا شي إلى الالتزام بمبدأ التعايش السلمي، مشيرا إلى ضرورة تعزيز بناء هيكل أمني مشترك وشامل وتعاوني ومستدام لمنطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

احترام سيادة دول الشرق الأوسط

وأكد الرئيس الصيني أنه ينبغي الاحترام الكامل لسيادة دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأمنها وسلامة أراضيها، وضمان سلامة الأفراد والمنشآت والمؤسسات لجميع تلك الدول بصورة فعّالة.

وقال شي إنه يتعين دعم سلطة سيادة القانون على الصعيد الدولي لمنع العالم من الانزلاق مجددا إلى "قانون الغاب"، داعيا جميع الأطراف للعمل معا لتهيئة بيئة مواتية لتنمية دول منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

في السياق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين في زيارة تستمر يومين "ينسّق" خلالها البلدان مواقفهما في شأن القضايا الدولية المطروحة.

وتشهد بكين نشاط دبلوماسيا مكثفا يتمحور على الأزمة في الشرق الأوسط في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي استمرت 40 يوما ولا تزال تلقي بظلالها على المشهد مع مواصلة التوتر بين أطراف الصراع.

بكين ومدريد تتعهدان بتعزيز التعاون

هذا وتعهدت بكين ومدريد بتعزيز التعاون والحفاظ على ⁠السلام والتنمية العالميين، خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي ⁠جين بينغ ⁠برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

واعتبر شي أن العالم اليوم تسوده الفوضى مع تداعي النظام الدولي، مؤكدا أن توثيق العلاقات يصب في مصلحة كل من الصين وإسبانيا.

ودعا إلى تعزيز التواصل والثقة من أجل "دعم سيادة القانون والدفاع المشترك عن التعددية الحقيقية وحماية السلام والتنمية العالميين"، مشددا على أهمية ⁠دعم العلاقات لتعزيز السلام والازدهار.

وتابع "هذا الأمر أكثر ضرورة اليوم من أي وقت مضى، حتى نتمكن معا من بناء علاقة أقوى بين الصين ⁠والاتحاد الأوروبي، حاثا بكين ،ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الاضطلاع بدور أكبر ⁠في مختلف القضايا العالمية.

والاثنين، قال سانشيز إن هذه القضايا تراوحت بين تغير المناخ والأمن والدفاع ومكافحة عدم المساواة، داعيا أوروبا إلى مضاعفة جهودها في ظل قرار الولايات المتحدة ‌الانسحاب من العديد من هذه الجبهات.

توتر بين مدريد وواشنطن

وجاءت زيارة سانشيز إلى الصين مع التوتر بين مدريد وواشنطن خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران، إذ رفضت إسبانيا السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إسبانيا بقطع العلاقات التجارية معها ردا على ذلك.

وتُعَد إسبانيا من أبرز الداعمين الأوروبيين لتوسيع التجارة والتعامل مع الصين في وقت يسعى فيه ⁠العديد من الحكومات الغربية إلى الحفاظ على علاقاتها مع بكين رغم استمرار التوتر الأمني والتجاري، في ظل تزايد الاستياء من سياسات حليفها الرئيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.