بالصور.. أسطول الصمود يبحر مجددا من برشلونة إلى غزة

Boats carrying activists and humanitarian aid for Palestinians in Gaza reposition in the port during a symbolic send-off as part of the Global Sumud Flotilla, in Barcelona, Spain, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Joan Mateu Parra)
أسطول الصمود يبحر للمرة الثانية من برشلونة إلى غزة (أسوشيتد برس)
Published On 14/4/2026

أبحر، الأحد، أسطول الصمود العالمي من سواحل مدينة برشلونة الإسبانية نحو غزة الفلسطينية، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال مساعدات إنسانية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام وبمشاركة أكبر مقارنة بالمحاولة السابقة.

وبلغ عدد المشاركين في رحلة أسطول الصمود الحالية نحو ألف متطوع من 70 دولة، على متن 70 قاربا.

وكانت المحاولة السابقة للأسطول قد انطلقت في سبتمبر/أيلول 2025 من برشلونة أيضا، بمشاركة 42 قاربا و462 شخصا، وقد اعترضت البحرية الإسرائيلية حينها كل القوارب المشاركة في الرحلة واعتقلت النشطاء الذي كانوا على متنها ثم رحّلتهم إلى دول أخرى.

تجمع سفن الأسطول في سواحل مدينة برشلونة الإسبانية قبيل انطلاقها (الأوروبية)
المحاولة السابقة للأسطول انطلقت في سبتمبر/أيلول 2025 من برشلونة أيضا (أسوشيتد برس)
أسطول الصمود يهدف لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية (أسوشيتد برس)
نحو ألف متطوع يشاركون في رحلة أسطول الصمود على متن 70 قاربا باتجاه غزة (رويترز)
من المتوقع وصول الأسطول إلى قطاع غزة بعد أسبوعين من الإبحار في مسار محدد بالبحر المتوسط (رويترز)
Global Sumud Flotilla vessels prepare to depart for Gaza at the port of Barcelona, northeastern Spain, 12 April 2026. A total of 70 vessels with some 1,000 activists from around 70 countries on board, carrying humanitarian aid had to postpone its departed from Barcelona on 12 April due to weather condition but they symbolically left the port to say goodbye to Barcelona.
المتطوعون على الأسطول من 70 دولة (الأوروبية)
سفن الأسطول تزينت بالأعلام الفلسطينية (رويترز)
المصدر: الجزيرة + وكالات
