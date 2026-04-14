بالصور.. أسطول الصمود يبحر مجددا من برشلونة إلى غزة

أبحر، الأحد، أسطول الصمود العالمي من سواحل مدينة برشلونة الإسبانية نحو غزة الفلسطينية، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وإيصال مساعدات إنسانية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام وبمشاركة أكبر مقارنة بالمحاولة السابقة.

وبلغ عدد المشاركين في رحلة أسطول الصمود الحالية نحو ألف متطوع من 70 دولة، على متن 70 قاربا.

وكانت المحاولة السابقة للأسطول قد انطلقت في سبتمبر/أيلول 2025 من برشلونة أيضا، بمشاركة 42 قاربا و462 شخصا، وقد اعترضت البحرية الإسرائيلية حينها كل القوارب المشاركة في الرحلة واعتقلت النشطاء الذي كانوا على متنها ثم رحّلتهم إلى دول أخرى.