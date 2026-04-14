الصين: الحصار الأمريكي لموانئ إيران خطير وسيؤجج التوتر في المنطقة

وصفت الصين الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية بأنه أمر خطير وغير مسؤول، مؤكدة أن وقف إطلاق النار هو الحل الوحيد لخفض التصعيد.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الأمريكي لموانئ إيران وتعزيز الحشد العسكري الأمريكي سيؤججان التوتر في المنطقة.

وحذر من أن تكثيف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية وفرضها حصارا موجها، لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر، وإضعاف اتفاق وقف إطلاق النار الهش أصلا، وتعريض أمن المرور في المضيق لمزيد من الخطر.

وبين أن التقارير بشأن تزويد الصين إيران بأسلحة محض افتراء وكذب.

دعوة لاحترام ⁠وقف إطلاق النار

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن الصين تدعو جميع ⁠الأطراف إلى احترام ⁠وقف إطلاق النار والالتزام بالحوار ومحادثات السلام واتخاذ خطوات عملية لتخفيف حدة ‌التوترات الإقليمية واستعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق ‌في أسرع ‌وقت ممكن.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت حصارا على الموانئ الإيرانية عقب انتهاء جولة المفاوضات في باكستان دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وسط اتهامات متبادلة بينهما.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أنه تم نشر أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية لحصار إيران بحريا أمس الاثنين، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لفتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران ردا على حرب واشنطن وتل أبيب عليها التي استمرت نحو 40 يوما.