إسرائيليون: هاكان فيدان يقرأ سياستنا بدقة ويميز بين نتنياهو والدولة

تداولت حسابات إسرائيلية على نطاق واسع تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي قال فيها إن إسرائيل تسعى إلى إعلان تركيا عدوا جديدا بعد إيران، مما أثار تفاعلا لافتا داخل الفضاء الرقمي الإسرائيلي.

وكشف الجدل المتصاعد أن عددا من النشطاء الإسرائيليين رأوا في تصريحات فيدان فهما دقيقا لتعقيدات المشهد السياسي في إسرائيل، مشيرين إلى أنه يميز بوضوح بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشبكة اليمين السياسي، وبين بقية مكونات النظام السياسي لا سيما أحزاب اليسار.

وفي هذا السياق، كتب أحد المغردين أن وزير الخارجية التركي "يجري تمييزا واضحا بين نتنياهو والمعسكر اليميني وبين أحزاب اليسار"، مضيفا أن "تفاصيل حديثه واختياره للكلمات يظهران أنه لا يعمم موقفه على كل النظام السياسي الإسرائيلي، بل يركز على نتنياهو وائتلافه، بما في ذلك إيتمار بن غفير".

وفي تعليق آخر، اعتبر مغرد إسرائيلي أن فيدان "محق تماما"، قائلا إن "المشكلة ليست في إسرائيل كدولة، بل في نتنياهو"، مضيفا أن "الحديث عن الحاجة إلى عدو يرتبط ببقاء نتنياهو السياسي".

وكان فيدان قد قال في تصريحات سابقة إن إسرائيل "لا تستطيع العيش دون عدو بعد إيران"، مشيرا إلى أن تل أبيب تعمل على تطوير خطاب سياسي جديد يضع تركيا في موقع "العدو المقبل". وأضاف أن هذا التوجه "لا يقتصر على حكومة نتنياهو، بل يظهر أيضا لدى بعض شخصيات المعارضة الإسرائيلية".

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، اتهم وزير الخارجية التركي إسرائيل بأداء دور "معطل" في مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قائلا إن "هناك دائما عاملا إسرائيليا يجب أخذه في الحسبان".

كما أشار فيدان إلى أن القيادة السياسية الإسرائيلية تحمل "عقدة" اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرا أن نتنياهو يسعى إلى توجيه الخطاب السياسي الإسرائيلي نحو اعتبار تركيا خصما جديدا في المرحلة المقبلة.

إعلان

وأفاد وزير الخارجية بأنه من الحقائق الموثقة جيدا أن القيادة السياسية الإسرائيلية لديها عقدة اتجاه الرئيس أردوغان.

وأضاف: "إنهم ببساطة لا يستطيعون استيعاب أن هناك أحداثا كثيرة تقع في المنطقة، لكن توازن تركيا الإستراتيجي وجهودها في الموازنة تضعها في موقع لا يمنح إسرائيل أي فرصة للقيام بمناورة تضعف تركيا، وهذا يدفعهم حتما إلى حالة من الاختلال".

وفي نفس السياق ثمن حساب السفارة الإيرانية في اليابان تصريحات فيدان ونشر تغريدة على "إكس" جاء فيها "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يطلق تحذيرا حادا يتردد صداه في عموم المنطقة، من خلال قوله إن إسرائيل لا تستطيع العيش من دون عدو بعد إيران".

وأضافت السفارة: "إن إسرائيل تعمل الآن على تصوير تركيا بوصفها العدو التالي، يحدد فيدان نقطتين محوريتين: المصدر الحقيقي لعدم الاستقرار الإقليمي، والدوافع السياسية الكامنة وراء ما يصفه بسرديات إسرائيلية اتجاه إيران".