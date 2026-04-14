أمير قطر يبحث مع سلطان عُمان التطورات الإقليمية والدولية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وفق بيان للديوان الأميري القطري اليوم الثلاثاء.

وقال الديوان الأميري إن أمير دولة قطر تلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عُمان، وجرى خلاله التطرق إلى الأوضاع الراهنة في ظل التصعيد الراهن في المنطقة، وخاصة ما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد الجانبان أهمية ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية الحيوية.

وبدأت إسرائيل والولايات المتحدة يوم 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ردّت طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، كما استهدفت ما وصفتها بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفَة.

وأُعلن فجر الأربعاء الماضي وقف الحرب لمدة أسبوعين تمهيدا لمفاوضات من شأنها إنهاء الحرب وإرساء السلام في المنطقة، غير أن الجولة الأولى من التفاوض -التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد– تعثرت بين طهران وواشنطن، مع ترقب لعقد جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة.