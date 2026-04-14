أمير دولة قطر يستقبل وزير الدفاع التركي

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم الثلاثاء في مكتبه بالديوان الأميري، وزير الدفاع الوطني التركي يشار غولر.

وذكر الديوان الأميري أن اللقاء استعرض علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية، كما بحث سُبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استقبل اليوم، غولر، مشيرة إلى أنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في المنطقة، لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرورة تثبيته بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.