3 شهداء بنيران مسيّرة إسرائيلية وقصف مدفعي واسع على قطاع غزة

قالت مصادر طبية إن 3 استشهدوا وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة بنيران مسيّرة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في منطقة المزرعة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة مساء أمس الأحد.

ووقع الاستهداف في محيط مدرسة المزرعة قرب ما يُعرف بـ"موقع 14″ في نهاية شارع أبو عريف، وهي منطقة تضم تجمعات سكانية ونازحين، وشهدت في السابق عمليات نزوح بسبب التهديدات المتكررة.

وقال مصدر مسؤول -في مستشفى الأقصى بدير البلح- إن الشهداء والمصابين وصلوا إلى المستشفى، حيث نقلت فرق الإسعاف الجرحى لتلقي العلاج، بينما لم تصدر تفاصيل رسمية إضافية عن هويات الضحايا أو أسباب الاستهداف المباشرة.

وفي ذات السياق، أصيب 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب دوار الحلبي في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والمناطق الشرقية لحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى 72 ألفا و329 شهيدا، و172 ألفا و192 مصابا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشنّ غارات وعمليات قصف جوي ومدفعي على أماكن متفرقة من قطاع غزة.