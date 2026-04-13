"يجترح المعجزات".. ترمب يصور نفسه في هيئة "يسوع"

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة لنفسه مُولّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّره في هيئة "يسوع"، وذلك بعد هجومه غير المسبوق على بابا الفاتيكان ليو الـ14.

وفي سلسلة من المنشورات الليلية على منصته تروث سوشيال، شملت صورا لفنادق تحمل علامة ترمب التجارية على سطح القمر، ومنشورات أخرى من مؤيديه، بلغت به الجرأة أن ينشر أيضا صورة مُولدة بالذكاء الاصطناعي تصوّره في هيئة "يسوع" وهو يجترح معجزة بشفاء مريض يحتضر من دون أي تعليق.

ويظهر ترمب والضوء ينبعث من يده اليسرى بينما يضع يده اليمنى على جبهة المريض محاطا بجنود وطائرات حربية، كما يظهر في خلفية الصورة النسر الأمريكي وتمثال الحرية.

وقبل نشر الصورة شن ترمب هجوما حادا على بابا الفاتيكان ليو الـ14 معتبرا معتبرا إياه "متساهلا مع الجريمة، وكارثيا في السياسة الخارجية"، مضيفا "لو لم أكن في البيت الأبيض، لما كان ليو في الفاتيكان".

وفي منشوره المطول على تروث سوشيال، ادعى ترمب أن قيادة الكنيسة الكاثوليكية كانت "تعتقل الكهنة والقساوسة وكل من حولهم" في خضمّ جائحة كوفيد-19″، وألمح إلى أنه يُفضل شقيق البابا.

وقال ترمب "أُفضل أخاه لويس عليه بكثير، لأن لويس متحمّس لشعار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا ويفهم الأمر، أما ليو فلا"، وأضاف: "لا أريد بابا يؤيد امتلاك إيران سلاحا نوويا".

ثمّ ألمح الرئيس الأمريكي إلى أن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة كان له دور في اختيار الكنيسة الكاثوليكية للبابا الأمريكي في مايو/أيار 2025.

رد البابا

من جهته رد البابا ليو على دونالد ترمب اليوم الاثنين، قائلا إنه سيدافع دائما عن السلام. وقال للصحفيين: "لا أخشى إدارة ترمب، ولا أُبالي بشيء حين أدفاع عن رسالة الإنجيل، وهذا ما أؤمن أنني وُجدتُ لأجله، وما وُجدت الكنيسة لأجله. لا أريد الدخول في جدال مع ترمب".

وتابع ليو على متن طائرة بابوية متجهة إلى الجزائر، حيث يبدأ جولةً تستغرق عشرة أيام في أربع دول أفريقية: "سأُواصلُ رفع صوتي عالياً ضد الحرب، ساعياً إلى تعزيز السلام، ودعم الحوار والعلاقات متعددة الأطراف بين الدول للبحث عن حلول عادلة للمشاكل".

واختتم قائلا "يُعاني الكثير من الناس في العالم اليوم، يُقتل الكثير من الأبرياء. وأعتقد أنه لا بد لأحدهم أن يقف ويقول إن هناك حلاً أفضل".

والأسبوع الماضي، قال البابا ليو إن تحذير ترمب من أن "حضارةً بأكملها ستموت الليلة"، في إشارة إلى إيران، "غير مقبول". كما ألمح البابا إلى أن "وهم القدرة المطلقة" يُؤجّج الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.