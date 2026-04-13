هل عبرت السفن الإيرانية مضيق هرمز عقب التحذير الأمريكي؟

أظهرت بيانات ملاحية حلّلتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبور 9 سفن شحن على الأقل مضيق هرمز منذ فجر اليوم الأحد 13 أبريل/نيسان وحتى منتصف النهار، في أدنى مستوى يومي مرصود منذ إعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار.

وتزامن ذلك مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء فرض حصار بحري شامل اعتبارا من اليوم الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الدوحة، على جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، من دون أن يشمل القرار السفن العابرة بين موانئ غير إيرانية عبر المضيق.

وبحسب البيانات الملاحية التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، شملت حركة العبور 5 ناقلات نفط وغاز، وسفينتين لنقل البضائع السائبة، وسفينتي بضائع عامة.

توزيع حركة السفن

وتصدرت الموانئ الإماراتية قائمة موانئ المغادرة للسفن التي عبرت المضيق اليوم، بواقع 7 سفن، في حين لم تظهر البيانات عبور أي سفن تديرها شركات مقرها إيران، كما لم تسجل أي سفن خرجت من موانئ إيرانية أو متجهة إليها عبر المضيق.

وبحسب التحليل الدوري الذي تجريه وحدة المصادر المفتوحة، تمثل حركة العبور الراهنة أدنى مستوى منذ إعلان واشنطن وطهران وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الجاري.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الحصار سيشمل جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، مؤكدة أنه سيشمل كافة السفن التجارية بمختلف جنسياتها، سواء كانت متجهة إلى السواحل الإيرانية أو مغادرة منها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن -بعيد تعثر المفاوضات بساعات- أن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور حصار مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة تدفع رسوما لإيران.

في المقابل، حذر الحرس الثوري الإيراني خصوم بلاده من دوامة قاتلة في مضيق هرمز، وقالت بحرية الحرس في منشور على منصة إكس إن "العدو سيعلق في دوامة قاتلة في مضيق هرمز إذا أقدم على خطوة خاطئة".

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران "لن تخضع لأي تهديد"، مضيفا "ليختبروا إرادتنا مرة أخرى لنلقنهم درسا أكبر إذا أراد الأمريكيون الحرب فسنحارب، وإذا تعاملوا بمنطق فسنتعامل معهم كذلك".