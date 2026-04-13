مبادرة "سلمية" من ماكرون وستارمر لكسر أزمة مضيق هرمز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن باريس ولندن ستنظمان قريبا محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي" للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقال ماكرون عبر منصة إكس "في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمرا تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق".

وشدد على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إن بلاده لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط، ‌كما أنها لن تدعم السيطرة على مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن ستارمر أنه من الضروري فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن بلاده لن تشارك في الحصار الأمريكي على المضيق، لأن ذلك ينذر بمزيد من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف " لن ننجر إلى الحرب أيا كانت الضغوط، نركز بشكل كامل سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا على محاولة إعادة فتح مضيق هرمز".

وفي حديث لقناة بي بي سي 5 لايف البريطانية، قال ستارمر "أرى أنه من الضروري فتح المضيق بشكل كامل، وهذا ما ركزت عليه جهودنا ‌خلال الفترة الماضية، وسنواصل ‌العمل ‌على ذلك".

وأوضح أن دول الخليج كانت واضحة معه الأسبوع الماضي بأنها تريد حرية الملاحة في المضيق.

فرض حصار

وأمس الأحد، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البحرية الأمريكية ستفرض حصارا على جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عزمها فرض حصار بحري على إيران اعتبارا من العاشرة صباح الاثنين، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت في بيان أنها لن تقوم بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنها ترمب عنها فجر الأربعاء الماضي غير أنه رهن ذلك بالفتح الكامل والفوري لمضيق هرمز.