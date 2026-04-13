موقع مختص بالشحن البحري: إيران تخزّن 21 مليون برميل نفط بمخازن عائمة

كشف مراقبون لحركة الشحن البحري أن إيران تحتفظ بكميات ضخمة من النفط الخام في مخازن عائمة قبالة سواحلها، في خطوة تعكس تداعيات التوترات العسكرية والاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح سمير مدني -المؤسس المشارك لموقع "تانكر تراكرز" لوكالة أسوشيتد برس- بأن فريق الرصد اعتمد على صور أقمار صناعية التُقطت عبر القمر "كوبيرنيكوس-2" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، لتحديد مواقع وأنواع ناقلات النفط الإيرانية في محيط مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المؤسس المشارك أن التحليل أظهر وجود 10 ناقلات عملاقة من فئة "ناقلات الخام الكبيرة جدا"، تبلغ سعة الواحدة منها نحو مليونيْ برميل، إضافة إلى ناقلة واحدة من فئة "سويس ماكس" بسعة تقارب مليون برميل، متمركزة في خليج عُمان حتى يوم الأحد، ليصل إجمالي الكميات المخزنة إلى نحو 21 مليون برميل.

وأشار الموقع إلى أن طهران قد تلجأ إلى هذا النمط من "التخزين العائم" بهدف تنظيم صادراتها النفطية وسط حالة عدم اليقين القائمة، أو كإجراء احترازي في حال تعرُّض منشآت التصدير البرية لأي اضطرابات، لا سيما في جزيرة خارك التي تُعد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، وكانت قد تعرّضت لضربات خلال الحرب.

وفي تحديث لاحق عبر منصة "إكس"، أوضح الموقع أن تقديراته الأولية التي تحدثت عن 23 مليون برميل جرى تعديلها إلى 21 مليونا، استنادا إلى مراجعة أحدث للبيانات الفضائية.

وتسلّط هذه المعطيات الضوء على حجم التحديات التي تواجهها إيران في تصدير نفطها، في ظل تصاعد الضغوط العسكرية والاقتصادية، والقيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.