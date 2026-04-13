"لا تُصدر صوت بطة".. مسؤول إسرائيلي يهاجم ترمب ويثير جدلا

سخر رئيس لجنة الأمن القومي وعضو الكنيست، العميد (احتياط) تسفيكا فوغل، من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، قبل أن يحذفها لاحقا، في واقعة تكررت مرتين خلال أيام.

وجاءت تغريدة فوغل، أمس الأحد، ردا على إعلان ترمب فرض حصار بحري في منطقة مضيق هرمز، إذ كتب: "دونالد، إذا كان عليك إطلاق النار، فأطلق النار. لا تُصدر صوت بطة"، مرفقا التغريدة برمز تعبيري لبطة، قبل أن يقوم بحذفها لاحقا.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فهذه هي المرة الثانية التي يهاجم فيها فوغل ترمب بالوصف ذاته، إذ كان قد نشر الأسبوع الماضي تغريدة عقب وقف إطلاق النار قال فيها: "دونالد، لقد خرجت كالبطة"، قبل أن يحذفها أيضا بعد ساعات، بعدما حصدت نحو نصف مليون مشاهدة.

وفي أعقاب الجدل الذي أثارته تصريحاته، عاد فوغل وقدم اعتذارا، قائلا: "سيدي الرئيس، كما تفكرون في مصلحة الولايات المتحدة، أفكر أنا أيضا في مصلحة دولة إسرائيل، وهي المصلحة الوحيدة التي تشغل بالي. كان هدفي من انتقادي أن يُسمع صوتي، وقد نجح في ذلك ووصل إلى من يستحقه، لكن لم يكن في نيتي الإساءة أو التقليل من شأن أحد، وأنا آسف لذلك".

وأضاف: "أكن احتراما وتقديرا كبيرين لشركائنا، وأنتم على رأسهم، ومن المهم أن نواصل هذا المسار حتى النصر".

وقد لاقت تصريحات فوغل تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين منتقد لأسلوبه واعتبره غير لائق دبلوماسيا، وبين من رأى أنها تعكس حالة من التوتر والانتقاد داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية تجاه مواقف الإدارة الأمريكية.

كما تداول نشطاء التغريدات على نطاق واسع، مع تسليط الضوء على تكرار استخدامه وصف "البطة" بحق دونالد ترمب، وحذفه للتغريدتين لاحقا، وهو ما اعتبره البعض محاولة لاحتواء تداعيات التصريحات، في حين رأى آخرون أن الاعتذار اللاحق يعكس إدراكا لحساسية الخطاب تجاه الحليف الأمريكي في ظل التوترات الإقليمية.

كما وجه مدونون انتقادا إضافيا في تغريدة أخرى، قالوا فيها: "اسمع، قراراتك بشأن ما تنشره على هذا الموقع تثير تساؤلات حول قدرتك على تولي دور يتعلق بإدارة أمر إستراتيجي. إذا كنت تغرّد وتضطر إلى حذف تغريداتك في كل مرة، فهذا ليس مؤشرا جيدا".