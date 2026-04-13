فيدان: نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإعلان تركيا عدوا جديدا.

وأضاف فيدان، خلال لقائه محررين في مقر وكالة الأناضول بأنقرة، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش دون عدو بعد إيران .

وتأتي تصريحات الوزير التركي وسط هجمات إسرائيلية مستمرة على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان عقب إعلان أنقرة إعداد لائحة اتهام بحق 35 إسرائيليا -بينهم نتنياهو المطلوب للحكمة الجنائية الدولية بتهم تشمل الإبادة الجماعية– مشتبه بهم في استهداف أسطول الصمود العالمي أثناء توجهه لكسر الحصار على قطاع غزة.

وفي تصريحاته بمقر وكالة الأناضول، قال فيدان إن بلاده ترى أن من غير المناسب أن تتدخل دول لفتح مضيق هرمز، مضيفا أنه يجب ألا تُعَرقل حركة عبور مضيق هرمز، وألا تدفع أي دولة رسوما لعبوره.

وأكد وزير الخارجية التركي أن من الضروري تأسيس تحالف أمني في المنطقة بهدف تعزيز الثقة بين دولها.

صراع إقليمي

وكانت إيران أعلنت أنها تسعى إلى فرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض حصارا على الموانئ الإيرانية بداية من اليوم.

وفي تعليقه على التصعيد في المنطقة، قال فيدان إن ما يشهده لبنان جزء من سياسات إسرائيل التوسعية، محذرا من أن الأزمة فيه قد تتحول إلى صراع إقليمي.

وأشار إلى أنه عقب الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، فُهم أن الاتفاق يشمل لبنان، قائلا إن "نتنياهو خرب الأمر كالعادة وأمريكا صمتت عن ذلك".

وقال مراسل الجزيرة في أنقرة المعتز بالله حسن إن وزير الخارجية التركي عبر عن عدم الرضا بما آلت إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت السبت في إسلام آباد السبت.

وأضاف أن تركيا تقول إنها تنأى بنفسها عن هذه الحرب لكنها مهتمة بمصير المفاوضات، ولذلك أجرى فيدان أمس اتصالات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين وباكستانيين شاركوا في المفاوضات، كما أنه أجرى قبل ذلك اتصالات مع الجانب الإيراني.