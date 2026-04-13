عاصفة مطرية تجتاح حمص وتتسبب بغرق المنازل وإغلاق الطرق

استجابت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، مساء الأحد، لعدة حالات غرق في منازل وشوارع حمص جراء الأمطار الغزيرة.

وتسببت العاصفة المطرية التي اجتاحت مدينة حمص وسط سوريا، بغرق منازل وإغلاق طرق، وسط استنفار حكومي.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مدير الطوارئ في حمص بيبرس جندية قوله: "أمطار غزيرة شهدتها حمص، وفرق الدفاع المدني استجابت لعدة بلاغات، حيث أغلقت طرقات كثيرة، وتضررت منازل".

وأضاف جندية: "نعمل على فتح الشوارع الرئيسية لتأمين حركة السير، كما نعمل أيضا على سحب المياه من المنازل وتأمينها بشكل كامل".

وتشهد مناطق في سوريا منخفضا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية، وسط استنفار للسلطات السورية للتعامل مع ذلك، في ضوء بنية تحتية مدمرة جراء الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين لمدة 14 عاما (2011-2024).