عاجل,
أخبار

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران وتقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق

حفظ

Published On 13/4/2026
|
آخر تحديث: 19:42 (توقيت مكة)

  • هناك تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران وتقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق
  • واشنطن اقترحت على إيران خلال المفاوضات وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما
  • الجانب الإيراني رد باقتراح وقف تخصيب اليورانيوم لفترة لا تصل إلى 10 سنوات
  • الوفد الإيراني اقترح عملية خفض لتخصيب اليورانيوم خاضعة للرقابة بدلا من وقفه 20 عاما
  • طهران كانت تعتقد أنها قريبة من اتفاق أولي صباح الأحد وفوجئت بمؤتمر جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي أغضبها بشدة

المصدر: الجزيرة
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان