عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران وتقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق
Published On 13/4/2026|
آخر تحديث: 19:42 (توقيت مكة)
أكسيوس عن مسؤول أمريكي:
- هناك تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران وتقدم في المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق
- واشنطن اقترحت على إيران خلال المفاوضات وقف تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما
- الجانب الإيراني رد باقتراح وقف تخصيب اليورانيوم لفترة لا تصل إلى 10 سنوات
- الوفد الإيراني اقترح عملية خفض لتخصيب اليورانيوم خاضعة للرقابة بدلا من وقفه 20 عاما
- طهران كانت تعتقد أنها قريبة من اتفاق أولي صباح الأحد وفوجئت بمؤتمر جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الذي أغضبها بشدة
المصدر: الجزيرة